A más de un mes de la declaratoria de emergencia en el país para frenar el avance del coronavirus, las comunidades nativas como las que se encuentran en el distrito de Megantoni (La Convención), en Cusco, han cerrado el transporte fluvial y sus fronteras como medida de protección para impedir la entrada de foráneos a sus territorios. Sin embargo, dicen sentirse desprotegidos. En Cusco los casos de coronavirus sobrepasan los 150, 3 de ellos se registran en la provincia de La Convención.

El III Censo de Comunidades Nativas del INEI evidenció que en las 2 mil 703 comunidades censadas a nivel nacional existe alta prevalencia de enfermedades como uta, tuberculosis, anemia, malaria, parasitosis, dengue. El avance del Covid - 19 en el país se suma a todas estas condiciones precarias, donde un nuevo virus ataca a personas cuyo sistema inmunológico es débil, indicador del nivel de vida de miles de nativos.

Megantoni alberga más de 30 comunidades nativas, es uno de los distritos más ricos del país por poseer ingresos del Canon gasífero, sin embargo, el distrito está sumido en un serie de contradicciones: el 80% de los 15 mil habitantes no tiene luz ni agua, mucho menos acceden a los servicios básicos, existe 10 escuelas, 02 centros de salud, 14 puestos de salud y ningún hospital adecuado para para albergar casos sospechosos o infectados por Covid - 19. Las prácticas ancestrales, plantas medicinales siguen siendo las armas de las comunidades nativas para protegerse del virus.

El alcalde de Megantoni, Daniel Ríos, refiere que pese al cierre de fronteras se sienten desprotegidos y abandonados por el Gobierno. Señala que hasta ahora las acciones del Ejecutivo para enfrentar el coronavirus no se focalizan a la realidad de las comunidad nativas.

“El Gobierno no conoce nuestra realidad, el plan de acción frente al coronavirus debió ser separando la realidad de la costa, sierra y selva, y de las comunidades amazónicas, campesinas y pueblos nativos. En el marco legal de esta emergencia debería existir una verdadera descentralización, estamos abandonados, nosotros con todas las limitaciones que tenemos tratamos de protegernos de este virus que es mortal, aquí las personas mueren de una simple gripe o herida infectada. Todo ello podríamos resolverlo si tuviéramos un hospital implementado pero lamentablemente no tengo respaldo de las autoridades competentes, no estamos preparados para enfrentar el virus, si llega el virus aquí será una desgracia para todos nosotros”, refirió Rios.

Clases virtuales

La autoridad edil además calificó de utópica las acciones del Gobierno en relación a la educación virtual, debido a las condiciones limitadas en las que viven los nativos. “Las radios nacionales y locales (Quillabamba) llegan con dificultad e interferencia a las comunidades nativas que no hablan castellano perfectamente porque hablan sus idiomas nativos, es preocupante. Los padres de familia, la mayoría no saben ni leer ni escribir y no pueden apoyar a sus hijos en sus estudios”, aseveró el burgomaestre.

Finalmente una estrategia que propone el alcalde Megantoni es que se impulse mediante una Ley la liberación del Canon para atender los problemas urgentes en Salud, Educación y agricultura.

