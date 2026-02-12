Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Cusco evalúa cerrar ingreso a Montaña de Colores Vinicunca por lluvias intensas y nevadas
Cusco evalúa cerrar ingreso a Montaña de Colores Vinicunca por lluvias intensas y nevadas
Por Redacción EC

Uno de los principales atractivos turísticos de Cusco, la Montaña de Colores Vinicunca, podría ser cerrada en los siguientes días ante las persistentes lluvias y caída de nevadas.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Evalúan cerrar ingreso a Montaña de Colores Vinicunca por lluvias intensas y nevadas en Cusco
Cusco

Evalúan cerrar ingreso a Montaña de Colores Vinicunca por lluvias intensas y nevadas en Cusco

Entradas a Machu Picchu: turistas deberán pagar monto adicional desde mayo de 2026
Cusco

Entradas a Machu Picchu: turistas deberán pagar monto adicional desde mayo de 2026

Huaicos y desbordes afectan viviendas y cultivos en provincias de Cusco
Cusco

Huaicos y desbordes afectan viviendas y cultivos en provincias de Cusco

Cusco: colapsa puente colonial de Pitumarca y desaparece en el río por crecida del caudal
Cusco

Cusco: colapsa puente colonial de Pitumarca y desaparece en el río por crecida del caudal