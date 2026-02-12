Evalúan cerrar ingreso a Montaña de Colores Vinicunca por lluvias intensas y nevadas en Cusco

Uno de los principales atractivos turísticos de Cusco, la Montaña de Colores Vinicunca, podría ser cerrada en los siguientes días ante las persistentes lluvias y caída de nevadas.

En el destino, ubicado en el límite de los distritos de Pitumarca y Cusipata, de las provincias de Canchis y Quispicanchi, se registraron fuertes precipitaciones pluviales y nieve, por lo que los turistas podrían estar en riesgo, indicó Rosendo Baca Palomino, titular de la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo (Gercetur) Cusco.

El funcionario explicó que cuentan con un informe técnico de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres y Seguridad (OGRDS), que recomendaría la suspensión de ingreso de los visitantes.

La evaluación del cierre sería el lunes 16 de febrero, cuando las autoridades municipales de Pitumarca y Cusitapa informen la situación de la Montaña. “En este momento nosotros ya tenemos un informe de la OGRDS, pero necesitamos los informes complementarios de los gobiernos locales para tomar una decisión adecuada”, subrayó.

“El informe señala que el incremento de las lluvias es una realidad, días atrás hubo un hecho concreto de que la montaña ha sido cubierta totalmente de nevada, se han caído unos puentes hay una recomendación ya para este posible cierre; pero reitero, tenemos que tener una decisión colegiada de todos los involucrados”, precisó.

La Montaña de Colores está ubicada sobre los 5,036 metros sobre el nivel del mar y recibe turistas pese a la temporada de lluvias y riesgo de ráfagas de viento como descargas eléctricas o rayos. Actualmente es visitada por las dos rutas Pitumarca y Cusipata, a las que se accede por vía asfáltica y luego carreteras.