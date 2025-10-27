El Programa Nacional Warmi Ñan, del MIMP, inauguró nuevas instalaciones del Centro de Emergencia Mujer y Familia en la Comisaría de Barboncitos, en el distrito de San Martín de Porres, a fin de brindar atención integral a mujeres e integrantes del grupo familiar víctimas que sufran hechos de violencia.

Esto es gracias al convenio entre el MIMP, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú, que permite ampliar la presencia de los Centros Emergencia Mujer y Familia dentro de las comisarías para una atención cercana y articulada.

La actividad contó con la participación del ministro del Interior, Vicente Tiburcio; la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Sandra Gutiérrez; la viceministra de la Mujer, Ana Sofía Rodríguez; el alcalde de la Municipalidad de San Martín de Porres, Hernán Sifuentes; la directora ejecutiva del Programa Nacional Warmi Ñan, Patricia Garrido Rengifo; entre otras autoridades.

Actualmente, el Programa Nacional Warmi Ñan cuenta en Lima Metropolitana con 65 Centros Emergencia Mujer y Familia, de los cuales 40 funcionan en comisarías, además de 1 Servicio de Atención Urgente (SAU), 2 Hogares de Refugio Temporal (HRT) y 2 Centros de Atención Institucional (CAI).