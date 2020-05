En una publicación a través de su cuenta personal de Facebook, la jefa de la Comisaría Especializada de la Familia de Trujillo, Mayor PNP Ruth Nelly Gamarra Veramendi, confirmó que contrajo COVID-19 mientras realizaba patrullaje preventivo: “He llorado mucho... tengo dos hijas que me necesitan”, escribió la efectiva.

Gamarra exhortó a la ciudadanía a que cumpla con las disposiciones dictadas por el Estado; además, pidió que utilicen mascarillas y guantes, que respeten el aislamiento social obligatorio y el distanciamiento preventivo.

“Lo he repetido mil veces de todas las formas, montada en la tolva de este patrullero con megáfono en mano he perifoneado la ciudad, a fin de que cumplan con las medidas de bioseguridad por sus vidas, por sus hijos y sus familias. Yo me contagié, recorrí todos los distritos de la ciudad donde laboro”, señala en su publicación.

LLORÓ AL ENTERARSE

Gamarra Veramendi también cuenta que lloró al enterarse que tenía coronavirus. “Fue muy duro enterarme que había contraído este virus. Mi temor era contagiar a mi familia, he llorado mucho, pero mi fe en Dios me mantiene en pie, tengo dos hijas que me necesitan”, refiere en su extensa publicación donde recibió comentarios de apoyo y solidaridad.

La Libertad: Comisaria revela que contrajo COVID-19 cuando realizaba patrullaje preventivo

¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus?

Entre los síntomas más comunes del covid-19 están: fiebre, cansancio y tos seca, aunque en algunos pacientes se ha detectado dolor corporal, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea. Estos malestares pueden ser leves o presentarse de forma gradual; sin embargo, existen casos en los que la gente se infecta, pero no desarrolla ningún síntoma, precisó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, la entidad dio a conocer que el 80 % de personas que adquieren la enfermedad se recupera sin llevar un tratamiento especial, 1 de cada 6 casos desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar, la gente mayor y quienes padecen afecciones médicas subyacentes (hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes) tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave y que solo el 2 % de los que contrajeron el virus murieron.

¿Cómo se contagia el coronavirus?

La covid-19 se contagia por el contacto de una persona sana con otra que esté infectada. Esta enfermedad se propaga de persona a persona mediante las gotículas procedentes de la nariz o boca cuando el que se encuentra enfermo tose o exhala.

En muchos casos, estas gotículas caen sobre objetos o superficies, que después tocan otros individuos y se llevan a la nariz, ojos o boca cuando pasan sus manos por la cara.

