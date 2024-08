Indignación en Lambayeque. Un agente policial asesinó de dos balazos a una perrita en plena vía pública. El hombre sacó su arma del bolsillo y disparó en contra de la mascota, quien, según sus dueños, no era agresiva.

El suboficial de la PNP, quien estaba vestido de civil al momento del ataque, fue identificado como Miguel Ángel Alarcón Cruzado . Él ya ha sido detenido y la familia agraviada lo ha denunciado por maltrato animal.

Los hechos ocurrieron en el parque San Carlos, en el distrito José Leonardo Ortiz, en Lambayeque. La mascota de nombre Kristal y raza pitbull estaba esperando a su dueña de 17 años en los exteriores de la botica donde estaba comprando una pastilla.

En ese momento, el furioso hombre pasó por la zona y abrió fuego contra la mascota, quien, según testigos, solo se acercó a olfatearlo . Los hechos ocurrieron delante de la adolescente.

De inmediato, llevaron a Kristal a la clínica veterinaria más cercana, pero llegó sin signos vitales.

“Mi ahijada salió a comprar una pastilla porque estaba con dolor de cabeza, entonces yo le dije que no salga sola, que lleve a la perra para que no se le acerque nadie. La perra ha estado sentada esperando, incluso se puso a jugar con un niño que venía de la iglesia con su mamá , pero luego pasó el policía, vestido de civil, y ha disparado y matado a mi perra,” relató Varas Borja a Latina Noticias.

El policía Miguel Alarcón se excusó diciendo que disparó porque el perro intentó morderlo, pero la familia asegura que el hombre no tienen ningún rasguño y menos mordedura que respalde su versión. En esa línea, la dueña reafirmó que su mascota no era agresiva .

Policía asesina a balazos a perrita Pitbull

“El policía no muestra ninguna mordida, ni una rasgadura en sus prendas, por eso se negó a firmar el acta porque quería que lo cambien. Kristal nunca ha tenido comportamientos agresivos. Tengo alquilada mi casa, entra gente de afuera y nunca los ha agredido. No había motivo para que mate a Kristal, que no era una mascota, era un miembro más de mi familia,” añadió.

Los agraviados piden una sanción ejemplar contra el agente policial Miguel Ángel Alarcón Cruzado con el objetivo que no ataque a otra mascota.