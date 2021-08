El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, dijo a El Comercio que a través de la Gerencia de Servicios a la Ciudad de la Municipalidad de Lima se viene coordinando interponer una denuncia contra las personas que resulten responsables del atentado que se estaría cometiendo en las Lomas de Mangomarca, paraje natural ubicado San Juan de Lurigancho. Asimismo, precisó que el ecosistema está fuera del área de conservación regional y que su protección corresponde al municipio distrital.

“Me he comunicado con la Gerencia de Servicios a la Ciudad, que me informan que este hecho ya lo tenían mapeado. Vale precisar que el lugar está fuera del área de conservación regional, no es un área que manejemos directamente. Está bajo responsabilidad de la Municipalidad Distrital de San Juan Lurigancho y Serfor. Sin perjuicio de ello, se está dando instrucción a nuestra procuradora para que las personas que están haciendo mal uso de un espacio que no está directamente bajo nuestra responsabilidad puedan ser denunciadas”, indicó.

El día de ayer, un usuario de Twitter reportó la presencia de maquinaria pesada en las Lomas de Mangomarca, zona considerada el pulmón de Lima Este, pues su microclima, propicio para las lluvias, así como sus bajas temperaturas, dan vida a una vasta vegetación de intensos tonos verdes, así como formaciones rocosas y densas neblinas.

“Esto está pasando en Lomas de Mangomarca, máquinas destruyendo el ecosistema, ¿dónde están las autoridades?, este es el calvario que vivimos los (ciudadanos) que cuidamos (...) el medio ambiente”, señala el usuario Eddy Martín, quien pidió la intervención de las autoridades municipales de Lima, San Juan de Lurigancho y del Ministerio del Ambiente.

Por su parte, Vianca Madrid, gerenta de Recursos Naturales del Programa del Gobierno Regional de Lima Metropolitana, dijo a este Diario que si bien las Lomas de Mangomarca no está dentro de la jurisdicción de la Municipalidad de Lima, esta también cumple un rol indirecto de protección. Aunque, reiteró que la primera instancia encargada en salvaguardar el área es la municipalidad distrital.

“Nosotros como Municipalidad de Lima tenemos que cuidar todas las áreas de conservación, todos los ecosistemas vulnerables, frágiles. Si bien no está dentro de nuestra jurisdicción, no por eso están libre de nuestra protección. Nosotros también las cuidamos, aunque de manera más indirecta. De igual manera, la primera instancia que debería cuidar estas lomas es la distrital, también Serfor. Trabajamos de manera articulada”, señaló.

Madrid agregó que el día de mañana, un equipo del Gobierno Regional de Lima Metropolitana hará una visita a la zona para presenciar in situ lo que viene aconteciendo. “De igual forma, el día de hoy se está enviando cartas a la Municipalidad de San Juan de Lurigancho y a Serfor. El tema también lo vamos a ver en fiscalía”, sostuvo.

¿Qué son las Lomas de Mangomarca?

Este paraje natural está ubicado en la urbanización Mangomarca, en el distrito más grande (131,2 km²) y poblado de Lima (supera el millón de habitantes). Se trata del pulmón de San Juan de Lurigancho, pues su microclima, propicio para las lluvias y de bajas temperaturas, da vida a una vasta vegetación de intensos tonos verdes, así como formaciones rocosas y densas neblinas. Cuenta con un circuito ecoturístico de 500 hectáreas, así como tres rutas para trekking.

