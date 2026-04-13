Daniela Herrera Vidal, una joven de 21 años, estuvo a punto de perderlo todo en la oscuridad, pero hoy puede ver el rostro de su hijo. En una operación de alta precisión, médicos del Hospital Nacional Guillermo Almenara de EsSalud lograron que Daniela Herrera (21) diera a luz a un bebé sano y, en el mismo acto médico, recuperara la visión en ambos ojos. La paciente, afectada por un glaucoma severo, decidió suspender su medicación para no afectar el desarrollo de su hijo, quedando al borde de la ceguera total.

La proeza médica consistió en una exitosa estrategia que incluyó una cesárea y el implante de dispositivos de drenaje ocular de última generación, la joven recuperó el 60% de su capacidad visual y ya fue dada de alta.

El sacrificio de una madre

La paciente ingresó con 36 semanas de gestación y una presión intraocular tan elevada que estaba destruyendo el nervio óptico de ambos ojos. La paciente necesitaba una intervención de urgencia para evitar una ceguera irreversible, luego que la presión intraocular se disparara tras decidir dejar las gotas oftálmicas por temor a que los químicos afectaran la formación de su hijo.

Ante este complejo panorama, el equipo médico, conformado por especialistas en Oftalmología y Ginecología-Obstetricia, decidió programar una cesárea y, luego del parto, proceder con la cirugía ocular. La intervención fue liderada por el médico oftalmólogo Ricardo Ugarte Basurto

“Daniela presentaba un glaucoma asociado a una enfermedad autoinmune, por lo que la presión intraocular era muy elevada y comprometía seriamente su capacidad visual en ambos ojos. Debido a su estado, ella decidió suspender el uso de gotas que le ayudaban a disminuir la presión ocular, por temor a afectar el desarrollo de su bebé”, explicó el especialista.

Una vez asegurado el bienestar del neonato, se procedió con las cirugías oftalmológicas de alta especialización necesarias para controlar el avance del glaucoma. La intervención de alta especialidad incluyó la técnica de facoemulsificación de catarata, la colocación de un lente intraocular y el implante de una válvula de drenaje, un dispositivo de vanguardia diseñado para regular la presión del ojo y evitar el daño total del nervio óptico.

“La cirugía permitió disminuir drásticamente la presión intraocular y mejorar considerablemente la visión del primer ojo, lo que nos facultó para intervenir el segundo ojo con el mismo procedimiento”, indicó el doctor Ugarte.

Victoria sobre la oscuridad

Gracias a esta proeza médica, Daniela recuperó entre el 50% y 60% de su capacidad visual y, lo más importante, ha detenido la progresión del llamado “asesino silencioso de la visión”. Tras ser dada de alta, la joven madre ya puede realizar sus actividades diarias y cuidar de su hijo con normalidad.

Cifras y prevención

El doctor Ugarte recordó que el glaucoma puede atacar a cualquier edad y suele ser asintomático. “Cuando aparecen señales como la pérdida del campo visual o visión en túnel, el daño suele estar avanzado; por ello, los controles preventivos son fundamentales”, señaló.

El Departamento de Oftalmología del Hospital Almenara atiende mensualmente a más de 500 pacientes con glaucoma, de los cuales aproximadamente 100 requieren estas complejas cirugías con dispositivos de drenaje de última generación.