Resumen

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El Departamento de Oftalmología del Hospital Almenara atiende mensualmente a más de 500 pacientes con glaucoma, de los cuales aproximadamente 100 requieren estas complejas cirugías con dispositivos de drenaje de última generación.
El Departamento de Oftalmología del Hospital Almenara atiende mensualmente a más de 500 pacientes con glaucoma, de los cuales aproximadamente 100 requieren estas complejas cirugías con dispositivos de drenaje de última generación.
/ TATIANA GAMARRA
Por Redacción EC

Daniela Herrera Vidal, una joven de 21 años, estuvo a punto de perderlo todo en la oscuridad, pero hoy puede ver el rostro de su hijo. En una operación de alta precisión, médicos del Hospital Nacional Guillermo Almenara de EsSalud lograron que Daniela Herrera (21) diera a luz a un bebé sano y, en el mismo acto médico, recuperara la visión en ambos ojos. La paciente, afectada por un glaucoma severo, decidió suspender su medicación para no afectar el desarrollo de su hijo, quedando al borde de la ceguera total.