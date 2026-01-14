El ecosistema financiero digital en Perú se encuentra en un punto de inflexión y crecimiento cada vez mayor. Según el Banco Central de la Reserva del Perú (BCR), durante el 2025, cada adulto en el país realizó en promedio 625 pagos digitales al año, lo que equivale a aproximadamente 1,7 transacciones electrónicas diarias. Demostrando así la preferencia de los peruanos por este tipo de operaciones.

Como resultado, el sector viene consolidándose como uno de los más dinámicos de la región, impulsado también por el crecimiento de la digitalización financiera que redefine la forma en que los peruanos realizan transacciones.

De acuerdo con cifras de Mercado Pago, la Fintech de Mercado Libre, el uso de pagos digitales ya no es exclusivo de los jóvenes. Cada vez más adultos de mediana edad se suman a esta tendencia, siendo las tarjetas de crédito y las billeteras digitales los métodos de pago más utilizados en el país.

En esa misma línea, el ecosistema de pagos digitales mantiene una clara proyección de crecimiento. De acuerdo con estimaciones de la Peru Payments Association, crecería aproximadamente 51% entre 2023 y 2027, reflejando una adopción cada vez más transversal y sostenida. Frente a este escenario, los expertos de Mercado Pago estiman que para el 2026 el sector podría entrar en una etapa de madurez, con foco en eficiencia, confianza y experiencia del usuario.

Bajo esta premisa, durante el 2026 se identifican cinco tendencias que regirán y moldearán el panorama de pagos: