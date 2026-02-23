Resumen

Para un procesamiento más expedito y ágil es necesario contar con una pasarela de pago que integre todas las operaciones en una sola plataforma.
A puertas del regreso a clases, la campaña escolar se perfila como un momento decisivo en la reactivación y el crecimiento de miles de comercios en Perú. Según la Cámara de Comercio de Lima (CCL), para las más de 25.000 mypes que participan activamente en la temporada, este período es especialmente crítico. El gremio reconoce que puede representar entre el 25% y el 40% de sus ventas de todo el primer trimestre, aspecto clave considerando que se proyectan ventas que superarían los S/1.300 millones para todo el sector a lo largo de estos meses.

