A puertas del regreso a clases, la campaña escolar se perfila como un momento decisivo en la reactivación y el crecimiento de miles de comercios en Perú. Según la Cámara de Comercio de Lima (CCL), para las más de 25.000 mypes que participan activamente en la temporada, este período es especialmente crítico. El gremio reconoce que puede representar entre el 25% y el 40% de sus ventas de todo el primer trimestre, aspecto clave considerando que se proyectan ventas que superarían los S/1.300 millones para todo el sector a lo largo de estos meses.

Frente a este escenario, es crucial considerar que el comportamiento del consumidor en el punto de venta ha evolucionado y se ha transformado ante el rápido auge de las nuevas tecnologías. De acuerdo con cifras del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), hasta julio de 2025 la preferencia por los pagos digitales aumentó aproximadamente 91% respecto al 2019. Este avance, impulsado por la interoperabilidad y la masificación de las billeteras digitales, enfrenta al desafío de diversificarse a las pequeñas librerías, bazares y hasta tiendas por departamento.

Para un procesamiento más expedito y ágil contar con una pasarela de pago que integre todas las operaciones en una sola plataforma se está consolidando como un habilitador clave para el crecimiento de los negocios, ya que permite reducir abandonos durante el proceso de compra, disminuir fricciones en cada etapa de la venta y optimizar la experiencia del cliente a través de transacciones más simples, ágiles y eficientes.

“Actualmente, estamos ante un consumidor que valora la inmediatez y la seguridad. En periodos comerciales clave, cada punto de contacto cuenta. Agilizar los procesos y ofrecer múltiples opciones de pago contribuye a mejorar la experiencia del cliente y potenciar las conversiones. En ese sentido, optar por un ecosistema de pagos digitales es una inversión a largo plazo”, explica Carolina Cabello, Head de Mercado Pago Perú.

Ante este panorama, especialistas explicaron cuáles son los beneficios tangibles de la adopción de pagos digitales para los negocios: