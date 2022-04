La empresaria Karelim López se ratificó que existen legisladores de la República que integran un grupo denominada como “Los Niños”, los cuales serían cercanos al presidente Pedro Castillo.

Durante su participación ante la Comisión de Fiscalización, López Arredondo aseveró que estos congresistas se beneficiaban con contratos de empresas de origen chino a cambio de votos en el Parlamento.

En un determinado momento, la sesión pasó a ser reservado para que la empresaria detalle los nombres de los congresistas que integrarían este supuesto grupo. Además dijo que, si bien nunca se ha reunido con ellos, cuenta con la información para saber quiénes son y qué hacen.

“Ellos forman parte de una organización, pero no se les investiga, ellos forman parte del beneficio de las empresas chinas que fue parte del trato que tuvieron con el presidente Castillo para los votos que se dan aquí (Congreso) a favor de ellos”, aseveró.

En otro momento también ratificó las declaraciones que brindó previamente a la Fiscalía como colaboradora eficaz en el caso Puente Tarata III, en las que señaló que el presidente de la República, Pedro Castillo, es el cabecilla de una organización criminal que opera en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

“Corroboro y ratifico que el señor presidente maneja esa organización (criminal) con su exministro (Juan Silva) de la mano con sus sobrinos, cosa que se ha probado. Mis declaraciones no han sido como el presidente dice que me han pagado. A mí nadie me ha pagado, yo no tengo vínculos con nadie”, declaró este miércoles frente a la Comisión de Fiscalización del Congreso.

Se trata de la primera vez que López Arredondo declara ante el grupo de trabajo pues en su primera citación se acogió a su derecho a guardar silencio.

La comisión investiga las presuntas reuniones clandestinas que se habrían realizado en la casa del jirón Sarratea, en Breña, donde también habría participado el presidente Pedro Castillo.