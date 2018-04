Aguas movidas en Produce por salida de viceministro

Por Rocío La Rosa / Giovanna Castañeda



El ex viceministro de Pesca y Acuicultura Héctor Soldi rechazó ayer los argumentos del ministro de la Producción, Daniel Córdova, quien ofreció su salida del cargo a un frente de pescadores artesanales en una reunión realizada el 4 de abril.



La grabación de la cita fue difundida el domingo por el programa “Panorama”.



A través de un comunicado, Soldi consideró “éticamente grave e incorrecto” que el ministro haya ofrecido su renuncia sin su conocimiento para tratar de evitar un paro del gremio de pescadores.



En el video, se escucha decir a Córdova: “Acá estoy haciendo algo que, de repente, no es muy correcto, pero lo voy a hacer y el tema es el siguiente: ustedes me solicitan cambio de viceministro. Eso es lo que yo les doy. ¿Con eso levantan la medida de fuerza y me dan treinta días?”.

De acuerdo con Soldi, un día antes de la reunión, él ya había puesto su cargo a disposición, por lo que bastaba que Córdova aceptara su salida y “no negociar” su cargo “con fines políticos”.

El también marino en retiro cuestionó que el ministro le atribuya una falta de “manejo político” cuando apenas conversaron cinco minutos antes de que ingresara a la reunión. También comentó que en el video difundido no se escucha a los pescadores pedir su renuncia.

Asimismo, rechazó que estuviera detrás de la filtración del video. Detalló que este fue grabado con una cámara institucional del ministerio por orden de Córdova.

Precisó que presentó su renuncia irrevocable luego de enterarse, por uno de sus asesores, de que el ministro había ofrecido sacarlo del puesto ante los pescadores.

Antes de que se conociera el comunicado de Soldi, el ministro Córdova señaló en ATV que no iba a renunciar y que no sería lógico que el primer ministro César Villanueva o el presidente Martín Vizcarra pidieran su dimisión.

Dijo que Soldi nunca le dio un diagnóstico del problema del gremio de pescadores ni le presentó un plan de acción sobre qué hacer ante el paro. Además, aseguró que el ahora ex funcionario maltrataba y hasta discriminaba a este sector. Esto último fue negado por Soldi.

Córdova argumentó que lo que planteó en la reunión fue parte de “una negociación política”, pues tenía que convencer a sus interlocutores. Incluso dijo que César Villanueva, quien ayer guardó silencio sobre el tema, ya sabía de la salida de Soldi con antelación.



Asimismo, afirmó “tener razones” para pensar que el ex viceministro “está encantado con que haya salido este video”.



Los otros protagonistas del video fueron los representantes de la Federación de Integración y Unificación de los Pescadores Artesanales de Perú (Fiupap).



Este Diario conversó ayer con su secretario general, Alejandro Bravo, en su local del Centro de Lima. Este negó que hayan condicionado el paro a la salida del viceministro. “Yo le doy mi palabra de honor de que en ningún momento hemos chantajeado al ministro”, señaló junto a miembros de su gremio.



—Sin articulación —

En diálogo con El Comercio, el adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, Porfirio Barrenechea, indicó que “no es lo más apropiado o adecuado ofrecer la renuncia de un funcionario” en las circunstancias en que ocurrió.



Según dijo, ante un conflicto social se deben buscar alternativas para atender las demandas, más allá de un funcionario en particular.



También afirmó que el diálogo siempre es positivo, pero debe mejorarse la estrategia para la gestión de conflictos. Acotó que los ministerios tienen oficinas de atención de conflictos, pero falta articulación entre ellas y los gobiernos regionales y locales.



Resaltó que eso será importante para tener procedimientos homogéneos que permitan actuar ante estos escenarios y “no al albedrío del funcionario”. Reconoció que ha habido esfuerzos, pero falta orientarlos a la prevención, pues ahora solo hay acciones reactivas.



En tanto, el congresista y ex primer ministro Jorge del Castillo señaló que “no es lo mejor” ofrecer la salida de un funcionario porque eso implica una concesión “que no está en el marco de una negociación” de esta naturaleza.



El ex jefe del Gabinete Ministerial consideró que poner los cargos “como precio de una solución de orden laboral” es un mal precedente, al margen de la buena o mala gestión de un viceministro. “Córdova pudo decir que iba a evaluar o considerar su salida”, dijo.