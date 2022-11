El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alejandro Salas, se pronunció luego del mensaje a la Nación que brindó el presidente Pedro Castillo la noche del último jueves, en el que anuncio la recomposición del gabinete.

El miembro del gabinete ministerial aseguró que no le han propuesto el cargo de presidente del Consejo de Ministros tras la renuncia de Aníbal Torres, pero aseveró que no se correría en caso se lo planteen.

“(¿Aceptaría el cargo de jefe del gabinete?) No me lo han propuesto, te soy absolutamente sincero. Para mí, servir al país es un honor, tampoco me voy a correr a ningún reto. Donde me toque poder desarrollarme, voy a dar lo mejor para el país. El día que me digan que ya no me toca, también como buen ciudadano y como demócrata voy a dar lo mejor por el país”, sostuvo en diálogo con RPP.

Asimismo, Salas Zegarra se mostró confiado en que los ministros Félix Chero (Justicia), Betssy Chávez (Trabajo) y Roberto Sánchez (Comercio Exterior) también podrían hacer un buen trabajo en reemplazo de Torres Vásquez.

“Cualquiera de ellos, estoy totalmente seguro que ellos van a trabajar en el campo de querer desarrollar consensos y, por supuesto, lograr que los tiempos democráticos se cumplan, trabajar una reforma que le permita al país tener mejores políticos para el 2026, con una transición democrática que sea correcta”, manifestó.

Mensaje a la Nación

El presidente Pedro Castillo brindó un mensaje a la Nación el jueves por la noche, en el que oficializó la salida de Aníbal Torres al cargo de jefe de gabinete y anunció la recomposición de este.

“Luego de este rehusamiento exprés de la confianza, con la expresión de rechazo de plano y habiendo aceptado la renuncia del premier, a quien le agradezco su preocupación y el trabajo por el país, renovaré el gabinete”, indicó.