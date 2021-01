El candidato presidencial de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña, se pronunció luego de conocer que su postulación a las elecciones generales fue excluida, así como el resto de su plancha, por no haber incluido información de un inmueble en su declaración jurada de hoja de vida ante el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1.

“La decisión del JEE de Lima Centro que ha determinado mi exclusión es totalmente arbitraria e injusta. Estoy seguro de que la máxima instancia de la justicia electoral va reivindicar mi candidatura”, indicó.

A través de sus redes sociales, César Acuña cuestionó al jurado electoral especial y aseguró que desde APP apelarán esta decisión para que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resuelva en última instancia.

La decisión del JEE de Lima Centro que ha determinado mi exclusión es totalmente arbitraria e injusta. Estoy seguro de que la máxima instancia de la justicia electoral va reivindicar mi candidatura. https://t.co/Xg9KFxjaOK — César Acuña Peralta (@CesarAcunaP) January 8, 2021

“El JEE debe hacer mejor su trabajo. Este tipo de decisiones no solo me afectan a mí, sino también a millones de ciudadanos que confían en un cambio con rumbo para nuestra nación. Apelaremos y esperamos que se disculpen con el pueblo”, escribió al compartir el pronunciamiento de APP.

En el documento que publicó su partido político, se califica como un error “arbitrario e injusto” que el JEE Lima Centro 1 haya excluido a César Acuña y, en consecuencia, al resto de su plancha presidencial: la congresista Carmen Omonte y el exlegislador Luis Iberico como primera y segundo vicepresidentes respectivamente.

El jurado electoral especial resolvió excluir a César Acuña tras detectar que en su declaración jurada de hoja de vida no incluyó información de un inmueble de su propiedad ubicado en La Molina y que, según el intento de subsanación que hizo el personero legal de APP, no podía ser incluido como una nota marginal por tratarse de una omisión de fondo y no de forma.

Según informó RPP, Acuña Peralta también se pronunció desde Arequipa, donde estaba realizando actividades de campaña y presentando a los candidatos al Congreso por esta región de su partido cuando se enteró del fallo del JEE.

“La propiedad está en trámite para registrar, pero como no estaba registrada, no la puse en la declaración del 22 (de diciembre) Tenemos dos días para apelar y demostrar que el JEE se equivocó”, señaló durante el evento.

