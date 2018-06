César Villanueva: “Buscaremos una forma de detener la ley de publicidad”

En la víspera, el Ejecutivo recibió el oficio del presidente del Congreso, Luis Galarreta, en el que daba cuenta de la aprobación de la insistencia de la ley que prohíbe al Estado contratar publicidad en medios privados, bajo el argumento de ahorrar recursos públicos. A fin de ganar tiempo para evitar que la norma afecte la comunicación del Estado con la población, el primer ministro César Villanueva evalúa plantear, a la par de la anunciada acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC), una iniciativa legislativa de consenso.

—¿En cuánto tiempo presentarán la acción de inconstitucionalidad contra la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios privados?

Cuando la tengamos lista, ya estamos trabajando. Desafortunadamente, hoy día todos estamos metidos al 100% en el tema de las heladas. Tengo a todos los ministros por distintas regiones. Pero el Gabinete está trabajando, esperamos tener un primer borrador.

—¿La próxima semana?

De todas maneras. Lo haremos rápido, una vez que tengamos listo un borrador lo discutiremos en el Consejo de Ministros y tomaremos la decisión. Si hay la necesidad de hacer un Consejo de Ministros extraordinario, lo haremos. Para nosotros, es prioritario ver este tema.

— Comentó que también contempla caminos alternos.

Estamos tratando de buscar [otras opciones] y para eso me estoy reuniendo con especialistas. Porque en el caso de una demanda constitucional toma tiempo que el TC tome una decisión. Paralelamente a eso, porque no se opone, buscaremos una forma de detener eso [la ley]. Puede ser un recurso de amparo. Tengo que evaluar con los especialistas si eso funciona. El ánimo es que tratemos de resolverlo lo antes posible porque nos va a inmovilizar en 95%. No dejaremos de usar nuestros mecanismos internos, pero no es suficiente para informar sobre nuestras actividades y campañas.

—La bancada de gobierno y otras instituciones también tienen la intención de acudir al Tribunal Constitucional.

Si nos encontramos en el camino, en buena hora.

—También ha dejado abierta la posibilidad de presentar un proyecto de ley. ¿Ha conversado con el presidente del Congreso o voceros de otras bancadas para saber si apoyarían una nueva iniciativa sobre publicidad estatal?

No he tomado contacto aún con ellos, pero considerando que debe primar la sensatez, una medida de estas afecta mucho y no solo al gobierno, sino a la imagen nacional. Creo que si ellos lo piensan con frialdad podría ser [llegar a un acuerdo] y, obviamente, voy a hacer lo posible, una vez que tenga una idea mejor elaborada, para conversar con ellos.

—¿El nuevo proyecto buscaría regular mejor la publicidad estatal?

Prefiero no entrar en detalles, pero lo que quiero es resolver esta situación. Es para regularla mejor, que nos comuniquemos mejor. Para que no interpreten que beneficiamos a uno u otro medio, sino que necesitamos comunicar, informar a la gente sobre nuestras actividades.

— ¿Y se reunirá con todas las bancadas para buscar el consenso necesario?

Claro, porque es un tema que tenemos que verlo todos. Más allá de que Mauricio [Mulder] lo haya empujado desde el Partido Aprista, haya sido apoyado por Fuerza Popular, más allá de eso, yo creo que el hecho de que se haya dado no cierra la puerta a conversar. Yo voy a hacerlo teniendo un borrador de ideas, al margen de haber presentado la demanda ante el TC. No queremos dejar nada a la improvisación.

—¿Ha revisado el proyecto que presentó en su momento Mercedes Araoz con la misma intención? Este no se ha debatido en el Parlamento.

No lo he revisado, probablemente sea un insumo que podamos revisar. Vamos a ver.

—¿Se siente decepcionado de los miembros de su bancada que han votado a favor de la ley en cuestión?

Bueno, son sus decisiones en el Congreso, pero igual tengo entusiasmo de que podemos corregir esto.

—El congresista de Fuerza Popular Héctor Becerril ha dicho que, al expresarse en contra de la prohibición, el presidente Vizcarra está defendiendo los intereses de un grupo de medios de comunicación y no a los peruanos.

Estamos al margen de entrar a una polémica. Lo que queremos es concentrarnos en aquello que creemos está bien, el resto puede decir lo que quiera, como siempre, pero lo correcto es que es una ley que nos perjudica para realizar el trabajo del Ejecutivo correctamente. Y defender esto no significa defender a uno, dos o tres medios. Yo no puedo ni siquiera hacer campaña en las regiones, y en las regiones no están los grandes medios. Oponernos a esta medida no es porque defendamos a uno u otro medio en particular.

—Para este legislador, el Estado está subsidiando a los medios privados con publicidad estatal.

No habría capacidad del Estado para subsidiar a tantos medios. Es obvio que quien no entiende una tarea como esta puede calificar de cualquier manera. Estamos más preocupados por acelerar en ver cómo resolvemos el impacto negativo de esta norma.

— Quienes están a favor de la prohibición creen que los medios de comunicación no son la mejor vía para que la población se informe, por ejemplo, sobre campañas para cuidar su salud.

¿Y cuál es el medio eficaz? Si no hay comunicación, cómo nos entendemos. Simplemente, es una norma que no es útil para el país y queremos buscar una solución. Vamos a hacer lo necesario, conversar con todos otra vez.