Congreso: otros 300 contratos de trabajo en evaluación

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, inició una purga en la planilla legislativa que, al final de esta semana, significaba la salida de 158 trabajadores del Parlamento –y según fuentes de El Comercio allegadas a su despacho– hay otros 300 contratos en evaluación.

Los primeros ceses fueron 130 en la última semana de enero, pero el número fue incrementándose tras los informes de distintas jefaturas recibidos en la Presidencia del Congreso de la República.

Desde que El Comercio reveló, el domingo pasado, sobre estas salidas, varios trabajadores han empezado a presentarse en áreas donde no habían sido vistos hasta la fecha.

La polémica, sin embargo, se centró en que la mayoría de personas a las que no se renovó contrato son militantes de Fuerza Popular (FP). En la lista, a la cual accedió este Diario, hay desde fujimoristas sin carnet partidario hasta ex candidatos de FP al Parlamento.

En el Área de Participación, Atención y Educación Ciudadana, al menos siete de los 12 funcionarios removidos son fujimoristas. Como informamos previamente, el rostro más conocido era el de Rosangela Barbarán, identificada en octubre pasado en las afueras de la casa de Alberto Fujimori, quien aseguraba que tenía “licencia sin goce de haber”.

También está Luis Pala Castrillón, identificado en videos como parte del staff de jóvenes fujimoristas que participaron en la presentación de Diethell Columbus como candidato de Fuerza Popular para la Alcaldía de Lima. El 31 de enero escribió en sus redes sociales: “Nos quieren desintegrar atacando a nuestro motor como es la juventud”.

Su compañero Milton Miranda Román, fundador de Factor K, órgano dedicado a la organización de eventos en favor de Keiko Fujimori en la campaña del 2016, también escribió: “Desde el día de hoy el equipo con el que potenciamos este programa [Parlamento Joven] no continuaremos, pero quedo agradecido con cada uno de ellos, Marco Pacheco, Rosangella Barbarán, Maritza Libaque, Luis Alejandro Pala, son excelentes profesionales…”. Todos los mencionados en el post de Miranda fueron cesados.

El de Pacheco es un caso especial, pues es secretario nacional de Juventudes de Fuerza Popular. Además de haber sido removido de la Oficina de Participación, Proyección y Enlace con el Ciudadano, a su hermana Lucía Pacheco Quispe tampoco se le renovó contrato en la Oficina de Comunicaciones.

Ahora la Presidencia del Congreso investiga las labores realizadas en las dos oficinas antes citadas, pues sospechan que desde estas se realizaban labores partidarias de difusión en redes sociales. Se revisan las grabaciones de seguridad.

Por lo pronto, se ha identificado que el personal utilizaba computadoras personales con Internet inalámbrico, con el fin de no ingresar a la red del Congreso y no ser detectado. Estas áreas tienen un factor común: están adscritas a las vicepresidencias.

La Mesa Directiva asigna a los vicepresidentes ciertas áreas y estos se encargan no solo del monitoreo, sino de la designación del personal. Esta práctica se usa desde años para que los vicepresidentes –usualmente de partidos afines a la presidencia– convoquen a personal de sus agrupaciones.

El Comercio supo que algunas áreas han reportado incidencias sobre su personal, entre ellas el Fondo Editorial. El jefe de esta dependencia, Ricardo Vásquez Kunze, dijo que no podía confirmar dicha información, pues correspondía a la reserva de sus comunicaciones con el presidente del Congreso.

“Todo el personal del fondo es muy capacitado. El personal que yo encontré es el mismo con el que he trabajo en todo mi período. Yo no he traído a nadie, a ningún allegado. Tengo que decir que bajo la presidencia de Luz Salgado, Luis Galarreta o la de Daniel Salaverry, nunca nadie me ha dicho: ‘Contrata a esta persona’”, afirmó.

Añadió: “Si es que hay personal que no pertenece al Fondo Editorial y trabaja para el Fondo Editorial, eso ha sido porque el área está adscrita a la tercera vicepresidencia. Políticamente, la tercera [vicepresidencia] es la encargada y en la gestión anterior [de Mauricio Mulder] se me dijo que algunas personas iban a ser el enlace de la vicepresidencia con el fondo, y que esas personas iban a ser pagadas por el fondo. Esa situación escapa de mis manos. Yo informé a la presidencia de la Mesa Directiva para el visto bueno pero al pasar tiempo y no tener respuesta tomé el silencio como una respuesta afirmativa”.

— Puestos claves —

Fuerza Popular ha cerrado filas en defensa de las contrataciones. Las congresistas Rosa Bartra y Úrsula Letona denunciaron discriminación en la purga de Salaverry.

“Creo que esto podría ser una discriminación en negativo. A los trabajadores hay que evaluarlos por su perfil profesional y no por su formación política. Hay que evaluarlos por sus metas, por sus logros”, dijo Letona.

En la Oficina de Prevención y Seguridad, este Diario identificó entre las personas despedidas a tres candidatos de Fuerza Popular en las elecciones subnacionales del 2014: Miguel Aguirre Maylle, Celestino Álvarez Huarcaya y Reyna Peña Barturén.

Si bien la práctica de introducir personal partidario en la planilla legislativa no es exclusiva de este Congreso, Fuerza Popular ha copado las jefaturas con altos dirigentes de su partido, aunque en algunos casos cedió cupos a agrupaciones que la acompañaron en la Mesa Directiva en los dos primeros años.

Esto no se había dado durante el período anterior [ver infografía]. El secretario de Educación de FP, Wilfredo Ponce de León, es jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del Parlamento; la secretaria de Agricultura, Ana Patiño, es jefa de la oficina de Cooperación Internacional; la vicepresidenta del Tribunal Electoral, Leny Palma Encalada, es jefa de la Oficina de Participación, Proyección y Enlace con el Ciudadano; y su tesorero y personero legal, Luis Alberto Mejía Lecca, es jefe de la Oficina de Defensa de las Leyes.

Asimismo, en la planilla de diciembre encontramos que Deivis Palma Encalada trabaja como asesor de la Comisión de Educación, presidida por Fuerza Popular. Él es hermano de Leny Palma Encalada, jefa de la Oficina de Participación, Proyección y Enlace con el Ciudadano del Congreso.

En diciembre también el juez Richard Concepción Carhuancho dictó prisión preventiva contra Mejía Lecca, investigado por los presuntos delitos de lavado de activos y obstrucción a la justicia. En los primeros días recobró su libertad al imponérsele orden de comparecencia simple, por lo que se mantiene en el cargo.

El legislador Marco Arana (Frente Amplio) solicitó información a la Oficialía Mayor sobre la planilla parlamentaria y detectó a 34 trabajadores nombrados a plazo indeterminado durante la gestión de Luis Galarreta. Entre ellos se encuentra Mejía Lecca y, por ello, no puede ser removido pese a su situación.

El documento presentado por Arana detalla además que Fernando Pulido (Departamento de Logística) y Wilfredo Ponce de León (Oficina de Asesoría Jurídica) trabajaron en el despacho de Keiko Fujimori cuando esta fue congresista en el período 2006–2011.

A la lista citada por Arana se iban a sumar más nombres –no se especifica el número– a través del penúltimo acuerdo de Mesa Directiva firmado el 24 de julio, dos días antes de culminar la gestión anterior.

Fue por ello que Daniel Salaverry, apenas asumió la mesa, decidió “dejar en suspenso” y “suspender la ejecución” de lo aprobado por Galarreta. Según fuentes presentes en dicha sesión, el presidente de la mesa y ex integrante de Fuerza Popular lo calificó como una “bomba de tiempo”.

(Infografía: El Comercio)

— Cuestión de números —

El Congreso gasta más de S/200 millones en planilla por gestión parlamentaria. La cifra resulta elevada por su extenso organigrama: dos direcciones, ocho departamentos, 16 oficinas, 20 áreas y 26 grupos funcionales.

Las áreas en las que más se piensa reducir son las de Prevención y Comunicaciones. Esta última cuenta con 80 trabajadores.

Algunas dependencias están desapareciendo, tales como el Módulo de Apoyo al Trabajo de Organización Parlamentaria, conocida por albergar a trabajadores con carnet partidario desde períodos anteriores. En agosto del 2016 tenía 16 trabajadores y para diciembre pasado tenía solo dos. Uno de ellos es la ex congresista Martha Chávez.