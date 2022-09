El pleno del Congreso apunta a la censura del ministro de Transportes, Geiner Alvarado, en caso no renuncie al cargo. Ello se desprendió de las posturas expresadas por distintas bancadas, incluso dos afines al gobierno de Pedro Castillo, durante la interpelación a la que fue sometido el también extitular de Vivienda.

Alvarado se presentó el último lunes ante el Parlamento para responder dos pliegos interpelatorios relacionados con la investigación preliminar que la Fiscalía de la Nación le sigue por ser el presunto lugarteniente de una organización criminal encabezada por el presidente Pedro Castillo en el sector Vivienda para dirigir obras irregularmente.

Durante las poco más de tres horas de interpelación y debate, legisladores de Fuerza Popular (FP), Renovación Popular (RP), Avanza País, Alianza para el Progreso (APP) e incluso las izquierdistas Perú Libre (PL) y Cambio Democrático (CD) se expresaron a favor de la salida de Alvarado, quien antes de asumir el MTC encabezó el sector Vivienda desde el inicio del actual gobierno.

Solo esas bancadas suman 72 votos frente a los 66 que se requieren. En tanto, si bien desde Acción Popular (AP) hubo voces críticas al ministro, no se especificó una postura respecto de una eventual censura, mientras que la defensa a Alvarado provino del Bloque Magisterial (BM) y Perú Bicentenario (PB).

Posturas

El anuncio de la presentación de una moción de censura contra Alvarado lo hizo Adriana Tudela, de Avanza País, quien dijo que esperaba contar con el respaldo del Parlamento.

“Usted debería hacerle un favor al país, renunciar. Ya que el presidente [Pedro Castillo] no tiene los pantalones para pedirle a usted la renuncia, acá vamos a tener que censurarlo, señor”, dijo a su turno Norma Yarrow, legisladora de la misma bancada que promovió una de las mociones de interpelación.

Ruth Luque, legisladora de CD que promovió la otra moción de interpelación, se expresó a favor de que Alvarado deje el cargo a fin de que afronte la investigación que se le sigue. “Cualquier gobierno que se invoque de cambio debe asegurar que lucha contra la corrupción”, indicó.

En PL se cuestionó principalmente la falta de resultados en la gestión de Alvarado en la cartera de Vivienda, por lo que se planteó evitar “un año perdido más” en el MTC. “La bancada de Perú Libre no va a estar a favor de continuar con una mala gestión, pero somos conscientes de que es necesaria la censura del ministro”, dijo la portavoz Kelly Portalatino.

En Acción Popular, el portavoz Elvis Vergara consideró que “ya se ha generado dudas en base a declaraciones e imputaciones” contra Geiner Alvarado, pero no precisó alguna postura sobre una eventual censura. Pero recomendó: “Por más que usted se desgaste dando explicaciones, poco es lo que se va a tomar en cuenta [...] Usted sabe con qué congresistas y de qué bancadas se ha reunido para atender pedidos y requerimientos, sean estos legítimos o no. Sea valiente, le sugiero, no muera solo, dé la relación”.

En opinión de Alex Paredes, vocero del Bloque Magisterial, el ministro absolvió las preguntas, pero ningún parlamentario desmenuzó o contradijo sus respuestas. “Simplemente hay las aseveraciones que se han señalado, porque ya tienen una decisión tomada. Entonces, se desnaturaliza este procedimiento parlamentario de la interpelación, del control político y se van al otro extremo. Es decir, no importa que digas la verdad, pero igual vas a ser censurado”, apuntó.

Una postura similar tuvo Víctor Cutipa, de Perú Bicentenario: “Para qué traemos a la interpelación al ministro, para qué escuchamos, si ya está decidido una moción de censura luego. Yo no estoy en contra de ello, pero es parte del control parlamentario”.

Defensa

“No me aferro al cargo. No obstante, también reitero que no soy corrupto ni formo parte de ninguna organización criminal. Tengo derecho a poder plantear mi defensa a nivel político y legal, y lo haré cuantas veces sea necesario. Todo lo que existe son especulaciones e hipótesis”, manifestó el ministro tras el debate.

Previamente, al responder las preguntas de sendos pliegos interpelatorios sobre obras presuntamente direccionadas en Cajamarca y Lima, sostuvo que son las municipalidades las encargadas de llevar a cabo procesos de selección, evaluación y otorgamiento de la buena pro. Anotó que en los gobiernos de Martín Vizcarra y Francisco Sagasti también se destinaron recursos a la Municipalidad Distrital de Anguía, que lideró el alcalde Nenil Medina, hoy en prisión preventiva.

Asimismo, Alvarado defendió la legalidad del Decreto de Urgencia 102-2021, el cual viabilizó presuntos hechos ilícitos en Anguía, Cajamarca. Explicó que, con el sustento técnico del Ministerio de Economía, el Ministerio de Vivienda formalizó esa propuesta normativa como medida extraordinaria con el fin de propiciar una cartera de inversiones.

“Estoy en desacuerdo con excesos y abusos en términos que puedan denigrar la imagen de una persona […] Las imputaciones como parte de una organización criminal las califico como falsas, nunca he beneficiado intereses particulares en mi condición de ministro”, subrayó. En otro momento, afirmó no tener amistad con Nenil Medina, aunque reconoció que coincidió con él en un evento público en Anguía y en un “evento social”.

Cabe recordar que el empresario Hugo Espino, sindicado testaferro de la presunta red criminal que se acogió a la confesión sincera (aceptar participación en el delito cometido) declaró a la fiscalía que vio al ministro en una fiesta en Los Olivos por el cumpleaños de Nenil Medina.