Congreso: discrepancias por plazo del Ejecutivo para la reforma política

El oficio sobre la cuestión de confianza que presentó el Ejecutivo ante el Congreso el último miércoles generó posturas divididas en el Parlamento por su contenido. En este, el primer ministro, Salvador de Solar, pone un plazo máximo para la aprobación de cinco propuestas sobre reforma política: el término de la presente legislatura.

El oficio señala que de no cumplirse con ese plazo, se entenderá que la confianza fue negada. Los cinco proyectos de ley que tendría que aprobar el Congreso si concede la cuestión de confianza están relacionados al financiamiento de organizaciones políticas, la inmunidad parlamentaria, el voto preferencial, las elecciones internas y las listas de candidatos a cargos de elección popular.

La presente legislatura culmina este 15 de junio, aunque puede ser ampliada hasta julio, como probablemente ocurrirá si el Gabinete recibe la confianza.

-Bancadas en contra-

-Célula Parlamentaria Aprista

El vocero de ese grupo, Javier Velásquez Quesquén, aseguró que el Ejecutivo no tiene base legal para colocar plazos. Agregó que esto “afecta gravemente la autonomía” del Legislativo.

“Primero, le pediría al primer ministro que nos diga cuál es el fundamento constitucional para ponerle plazo al Congreso. Ese tipo de aseveraciones precipitadas no abonan a que los poderes públicos nos pongamos de acuerdo en una reforma política seria y consistente. Segundo, ponen como condición que, en lo fundamental, no se cambien los proyectos, pero les recuerdo que los parlamentarios no estamos sujetos a mandato imperativo”, dijo a El Comercio.

- Concertación Parlamentaria

El vocero de esta bancada, Juan Sheput, señaló que colocar un plazo a la aprobación de los proyectos descalifica la cuestión de confianza.

“La legislatura podría ampliarse hasta quincena de julio. Esto depende de la Junta de Portavoces, pero me parece de muy mal gusto que se pretenda imponer un plazo. Esto descalifica la cuestión de confianza y la convierte en escenario de cuestionamientos”, dijo.

Además, criticó al primer ministro, Salvador del Solar, por asegurar que con la cuestión de confianza buscan que el Congreso no discuta, ni delibere, sino "simplemente" responda si confía o no en la reforma política.

“Ninguna cuestión de confianza reemplazará la falta de criterio político que hay en el Gabinete. Creo que el presidente debe aprovechar para hacer una cuestión de confianza hacia adentro y determinar qué ministros están a la altura de las circunstancias”, dijo.



- Frente Amplio

El vocero de la bancada de izquierda, Humberto Morales, dijo que "desde un análisis político, esto ya es un espectáculo mediático".

"La petición de confianza se la van a dar. La manera cómo se dará está en manos del Congreso", añadió.

Morales precisó que su bancada votará en contra de la cuestión de confianza porque "el pueblo está pidiendo el cierre del Congreso".

-Bancadas a favor-

-Peruanos por el Kambio

El vocero de la bancada oficialista, Jorge Meléndez, dijo que el plazo impuesto por el Ejecutivo “es viable”.

“No es inconstitucional. La cuestión de confianza tiene que estar enmarcada en situaciones concretas, no puede ser gaseosa, por eso el Ejecutivo la está delimitando en el tiempo, así el voto de confianza tendrá sentido”, dijo.



-Nuevo Perú

El vocero de esta agrupación, Richard Arce, aseguró que no se debe ver el plazo como una imposición del Ejecutivo.

“El plazo se puede ampliar si hay voluntad política de hacer una reforma, pero eso no se ha visto. Solo vemos una obstaculización permanente. Aunque ahora percibo que el fujimorismo está reculando, así que lo más probable es que finalmente le den el voto de confianza”, aseguró.

Sin embargo, precisó que su bancada votará en contra de la confianza porque “no hay otra alternativa” que la disolución del Congreso.

-Bancada Liberal

El vocero de este grupo, Gino Costa, consideró que colocar un plazo es una buena decisión del Ejecutivo.

"¿Cómo se evita que la fuerza mayoritaria otorgue la confianza y luego incumpla con lo ofrecido? Es decir, ¿cómo se impide que la cuestión de confianza se vacíe de contenido? Poniendo un plazo para su cumplimiento y una cláusula contra su desnaturalización", dijo.

-Más posturas-

-Alianza para el Progreso-

El portavoz de ese grupo, César Vásquez, consideró que el plazo es muy corto, pero agregó que solo queda cumplirlo.

“Es un plazo muy corto, pero dadas las circunstancias, el Congreso tiene que ponerse a trabajar día y noche. La Comisión de Constitución debe declararse en sesión permanente y reunirse todos los días. También me parece un exceso del Ejecutivo pedir que aprobemos las iniciativas tal cual como las presentó. Tendría que haber modificaciones, pese a que ya estamos contra la pared”, dijo.

- Cambio 21



El vocero de ese grupo, Lucio Ávila, señaló que aunque "el plazo es bastante corto, queda la posibilidad de prolongar la legislatura hasta julio".

"Aquellos proyectos de ley que van a entrar en vigencia en las elecciones del 2021 pueden ser priorizados. Pero necesitamos que se reestructuren las comisiones para que Fuerza Popular no tenga una mayoría absoluta", dijo.

- Fuerza Popular

Hasta la publicación de esta nota, no fue posible ubicar al vocero de ese grupo, Carlos Tubino. Sin embargo, la legisladora fujimorista Rosa Bartra se pronunció sobre este tema.

"El premier haría muy bien en ponerse quince días de plazo para que resuelva el problema de Lagunas, 15 días para que resuelva el problema de los peajes, 15 días para que resuelva el problema de la delincuencia, 15 días para que resuelva el problema del desempleo. Haríamos muy bien, los poderes se regulan mutuamente", señaló.