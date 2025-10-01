El Pleno del Congreso aprobó este miércoles la Resolución Legislativa 12637 que declara haber lugar a la formación de causa penal contra Jorge Salas Arenas, juez supremo de la Corte Suprema de Justicia de la República. La decisión fue adoptada con 50 votos a favor, 21 en contra y 8 abstenciones.

La acusación constitucional señala a Salas Arenas como presunto instigador del delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, ilícito tipificado en el artículo 399 del Código Penal, en agravio del Estado.

El informe fue sustentado por el congresista Héctor Ventura (Fuerza Popular), integrante de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Ventura indicó que existen suficientes elementos, a nivel de sospecha reveladora, que vinculan al magistrado con una llamada a Walter Río para solicitar la contratación de su exsecretario de confianza, Pavel Cárdenas Peña.

Durante la sesión, la defensa del juez supremo estuvo a cargo del abogado Eli Vidal, quien aseguró que la denuncia carece de fundamento. “En ningún momento han valorado la prueba de descargo donde el testigo negó todo tipo de cargo en contra de mi defendido”, afirmó.

De acuerdo con el reglamento parlamentario, el expediente de la acusación constitucional será remitido a la Fiscalía de la Nación, que deberá proceder conforme a sus atribuciones y a lo establecido en la Constitución.

Cabe recordar que en mayo pasado la Comisión Permanente aprobó el informe final que recomendaba acusar a Salas Arenas por su llamada con Walter Ríos, uno de los principales implicados en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Según la denuncia, tras dicha comunicación se habría concretado la contratación de Cárdenas Peña en noviembre de 2017.