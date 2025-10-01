El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, se pronunció este miércoles 1 de octubre sobre la reciente resolución que ordena al Congreso otorgar la pensión vitalicia al expresidente Pedro Castillo.

El titular del sector evitó referirse al caso de manera directa, pero remarcó que cualquier decisión judicial debe cumplirse.

“A cualquier decisión del Poder Judicial que esté y que sea objeto de una decisión final. Las decisiones del Poder Judicial han de cumplirse, no existe por parte del Ejecutivo otra acción que no corresponda a dar cumplimiento”, señaló Arana.

El Segundo Juzgado Constitucional Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió el pasado 10 de septiembre que se otorgue el beneficio a Castillo, declarando fundada la demanda de amparo que presentó en mayo de este año.

El juez Alexis Anicama Budiel concluyó que el Congreso vulneró el derecho a la igualdad del exmandatario al negarle la pensión vitalicia prevista en la Ley N.° 26519.

El Parlamento, sin embargo, presentó un recurso de apelación el 30 de setiembre para que el caso sea revisado por una sala constitucional de Lima. De esta manera, la decisión aún no es definitiva y se mantiene a la espera de un pronunciamiento de segunda instancia.

Al respecto, Arana evitó dar opiniones políticas o personalizadas sobre el caso de Castillo. “Yo no voy a responder sobre un caso particular o un nombre, no puedo politizar el hecho. En principio, toda decisión judicial debe cumplirse”, subrayó.

Cabe recordar que Pedro Castillo afronta un pedido de 34 años de cárcel por parte del Ministerio Público, acusado del presunto delito de rebelión tras el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, cuando en un mensaje a la Nación anunció la disolución del Congreso y la reorganización de las instituciones autónomas del Estado.