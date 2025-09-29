Congresistas que promueven la moción de censura contra el titular del Ministerio de Cultura (Mincul),Fabricio Valencia, alcanzaron las firmas requeridas para la presentación de esta herramienta de control político.

Esta iniciativa inició luego de que el portal internacional New7Wonders advirtiera que Machu Picchu podría perder su categoría como una de las 7 ‘Maravillas del Mundo’.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Además, debido a la crisis que atravesó la ciudadela inca, después de que las comunidades del distrito de Machu Picchu Pueblo, en el Cusco, se movilizaran en contra de la continuidad de la concesión de Consettur en la ruta Hiram Bingham.

Como se recuerda, los turistas atravesaron serias dificultades para llegar a sus destinos y muchos quedaron varados por el bloqueo de las vías ferroviarias.

“Las acciones y omisiones del ministro Valencia revelan su falta de idoneidad para continuar en el cargo sin causar graves afectaciones al interés nacional, a la imagen del Perú ante la comunidad internacional y a la institucionalidad del sector Cultura, haciendo así la necesaria la aplicación del mecanismo de control político, de censura, previsto en la Constitución”, indica el documento.

Así, los parlamentarios buscan censurarlo por “su incapacidad y falta de liderazgo en el sector cultura”.

Como se recuerda esta moción está siendo promovida desde inicios del mes de septiembre.

“Estamos retomando y hemos retomado desde la semana pasada la moción de censura al ministro de Cultura, porque luego de la interpelación que se le hizo antes del receso parlamentario no ofreció las respuestas del caso. Creemos que ya es importante un cambio de dirección ahí”, dijo hace dos semanas el congresista no agrupado Edward Málaga.