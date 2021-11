Conforme a los criterios de Saber más

Mientras continúa el silencio del presidente Pedro Castillo y de la primera ministra Mirtha Vásquez, congresistas de Alianza para el Progreso (APP), Acción Popular y Fuerza Popular demandaron respuestas al Gobierno tras conocerse que el ahora exsecretario general de la Presidencia Bruno Pacheco guardaba en el baño de su despacho US$ 20 mil.

Horas después de hacerse públicos los hallazgos de la fiscalía durante la diligencia en la Palacio de Gobierno, Pedro Castillo y Mirtha Vásquez recién aceptaron la renuncia de Pacheco a la Secretaría General la noche del martes. La resolución suprema se emitió cinco días después de que Pacheco haya formulado esta renuncia el viernes 19 de noviembre.

Eduardo Salhuana, vocero de APP, dijo que esta situación que involucra a Pacheco es “bastante complicada y vergonzosa” e invocó al presidente elegir funcionarios idóneos para trabajar en Palacio. También aclaró que el partido político y la bancada no tienen participación en la “decisión particular” de Carlos Jaico, militante de APP, de reemplazar a Pacheco en la Secretaría General.

Respecto a los US$20 mil hallados en el despacho de Pacheco, indicó que esperarán a que el Ministerio Público realice una investigación exhaustiva.

“Hay capturas de WhatsApp y evidencias. Por consiguiente, hay que investigar a fondo qué está sucediendo. Lo principal: el presidente tiene que revisar de manera más prolija los profesionales que convoca a trabajar en Palacio. Esto no puede repetirse”, comentó a la prensa en los exteriores del Congreso.

Bruno Pacheco siempre estaba presente en las actividades del presidente Pedro Castillo (Foto Presidencia)

Desde Acción Popular, el vocero Elvis Vergara declaró a El Comercio que “es natural que se piense que ese dinero [hallado en el baño] venga de la corrupción”, y añadió que solicitarán en la Comisión de Fiscalización del Congreso se cite a trabajadores de Palacio para responder tras este hallazgo. No descarta tampoco que se pida la presencia de la presidenta del Consejo de Ministros.

“Es lamentable, ya sabíamos por fuentes de otras personas que Pacheco hacía sus negocios respecto al tráfico de influencias. No solo en el fuero militar, también en la Sunat, exigiendo favores. Es natural que se piense que ese dinero venga de la corrupción. Es dinero mal habido y esperemos que el Ministerio Público llegue a la verdad”, dijo.

Detalló que la Comisión de Fiscalización, de la que integrante titular, emprenderá también una investigación propia.

“La próxima semana, en la sesión ordinaria de la comisión, vamos a hacer el pedido de manera oficial e imagino que en los próximos días se hará la citación. [¿Quiénes serían citados?] El personal que trabaja en Palacio tiene que rendir cuentas, dar su versión, cómo es que apareció ese dinero en un baño”, exclamó.

“Por ahora no se encuentra un vínculo con el presidente, pero de todas maneras eso no significa que la investigación no se vaya hasta las últimas instancias. [¿Alguien del Ejecutivo, como la primera ministra?] Claro que sí, el presidente de la comisión exigió a la primera ministra explicaciones y lo vamos a hacer a través de la comisión de manera formal”, agregó.

Bruno Pacheco acompañaba incluso al presidente Pedro Castillo en sus viajes al interior del país. Aquí en una ceremonia en Jaén en octubre pasado (Foto: Presidencia)

Presidencia informó a El Comercio que el gobierno, por el momento, no se pronunciará sobre este hallazgo en Palacio. Además, el Consejo de Ministros no se realizará este miércoles debido a que los ministros continúan en el Congreso para el debate del presupuesto público 2022.

“Es lamentable [que el gobierno no aclare el tema], ya nos tiene acostumbrados el gobierno a esta falta de comunicación con los medios, transmisión de mensajes”, cuestionó el vocero Vergara.

“El pueblo exige explicaciones y el gobierno tiene que tener una comunicación permanente, especialmente cuando son temas tan importantes que dañan la imagen tan deteriorada”, agregó.

En este mismo sentido declaró Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular), presidente de la Comisión de Fiscalización, quien emplazó a Mirtha Vásquez a que responda por lo detallado por la fiscalía.

“Como presidente de la Comisión de Fiscalización emplazo a la primera ministra como portavoz autorizada del gobierno, luego del presidente de la República, para que señale al país qué medidas ha tomado en relación a esta situación más que lamentable”, dijo esta mañana durante su participación en el pleno en referencia al caso Pacheco.

“Ministra [Vásquez], hoy tiene que decirle al país qué medidas se han tomado porque es realmente inaceptable actos de esta naturaleza en el gobierno. Esta situación tiene que ser esclarecida de la mejor manera y se tomen las medidas. El país merece saber qué medidas se toman contra este tremendo acto de corrupción”, finalizó.

Voces del oficialismo

Guido Bellido sobre Bruno Pacheco: “Me genera sospecha que una persona vaya a su trabajo con 20 mil dólares”

Desde la bancada de Perú Libre los mensajes han tenido contrastes. El congresista Guido Bellido dijo que despierta sospechas que Pacheco haya guardado US$ 20 mil en su despacho y pidió al Ministerio Público que realice las investigaciones.

“Se debe acreditar de dónde viene ese dinero, me genera sospecha que una persona vaya a su trabajo con sus 20 mil dólares. Para nadie eso es razonable, hay que esperare que se desarrollen las investigaciones, nosotros tenemos la postura, pero este es un elemento nuevo para tomar decisiones”, comentó a la prensa.

“Nosotros hemos sido honestos, nos pueden cuestionar que somos radicales, pero muy delicado para nosotros son temas de corrupción. Ese tema será un punto a evaluar y a tener en cuenta. Ese tema tiene que ser uno de los puntos a valorar a la hora de tomar decisión”, añadió Bellido.

Bruno Pacheco acompañó al presidente Pedro Castillo a la ceremonia por el bicentenario de la Marina de Guerra y el 142 aniversario del Combate de Angamos el 8 de octubre. En la imagen aparece también el entonces ministro de Defensa, Walter Ayala (Foto: Presidencia)

En tanto, el congresista Guillermo Bermejo respondió a Aguinaga al manifestar que se debe tener “cierta autoridad moral” para exigir una investigación al caso Pacheco.

“Aquí no se ha invitado a fiscales para robarse los videos de la corrupción, como cuando Montesinos le cobraba cupos a los narcotraficantes. Hay que tener cierta autoridad moral para exigir cosas en este país. Pedimos que se investigue, pero no se pasen de la línea. No pidan hacer lo que ustedes hacían en los 90 que es manejar el Ministerio Público”, indicó.

“Instamos a la fiscalía a que haga su trabajo. Pero aquí no han hallado a nadie repartiendo dinero en la salita del SIN, deberían exigirle a los que están al frente [Fuerza Popular] que nos digan dónde están las cuentas de Vladimiro Montesinos, deberíamos pedirles que nos diga dónde está el dinero que Alberto Fujimori le robó al país”, agregó durante su participación en el pleno.

