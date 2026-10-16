Carlos Mesía dijo que no habrá sesión hasta que se logre un quórum para votar en Comisión de Constitución. (Foto: Congreso)
Carlos Mesía dijo que no habrá sesión hasta que se logre un quórum para votar en Comisión de Constitución. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Carlos Mesía (Fuerza Popular), descartó este jueves que vaya a convocar a sesión sin consenso previo con la oposición sobre las facultades legislativas. Esto luego que todas las bancadas con excepción de Fuerza Popular y Renovación Popular abandonaran el debate este 15 de octubre.

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