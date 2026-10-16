El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Carlos Mesía (Fuerza Popular), descartó este jueves que vaya a convocar a sesión sin consenso previo con la oposición sobre las facultades legislativas. Esto luego que todas las bancadas con excepción de Fuerza Popular y Renovación Popular abandonaran el debate este 15 de octubre.

El parlamentario rechazó la citación inmediata solicitada por los bloques que abandonaron el debate. “Yo no voy a citar a la comisión para volver a caer, digamos, en este caos; yo voy a citar a la comisión en tanto que haya un consenso sobre qué vamos a debatir. Y si no hay consenso no habrá pues facultades delegadas”, señaló a RPP el 15 de octubre, horas después de la frustrada sesión.

La falta de voluntad de la oposición impide reunir el número legal para votar las facultades solicitadas por el Ejecutivo. “Para que haya votación se necesita quórum y ahorita nosotros solo somos seis, entonces ellos son seis más; mientras no hay quórum no se puede votar (...) ¿Para qué voy a citar a una comisión donde no se va a votar? Si se quiere no votemos pero debatamos”, resaltó el senador oficialista.

Carlos Mesía advirtió que la falta de entendimiento causará el archivamiento definitivo de la delegación de facultades al Gobierno. Sin embargo, reconoció que hubo un error que atribuyó a la secretaría de su comisión al contar votos sobre la cuestión que planteó Patricia Itúrregui del Partido del Buen Gobierno.

“Hago una autocrítica sobre este el manejo de la secretaría técnica que no llamó a a segunda votación de modo claro y se apresura en contar los votos (...) Hubo un problema técnico ahí (...) De ese pequeño error funcional se ha aprovechado la izquierda”, aseveró.

El desacuerdo de fondo reside en la cantidad de materias que el Senado delegará al Poder Ejecutivo en seguridad ciudadana. Mientras la oposición exige debatir los 20 temas aprobados por los diputados, la presidencia del grupo incluyó 28 puntos en su propuesta.

Mesía plantea salidas reglamentarias para resolver la parálisis en la cámara alta. En esa línea, propuso votar por separado los 20 puntos iniciales y los ocho añadidos, o que la oposición presente un dictamen en minoría.

Sesión frustrada de Comisión de Constitución del Senado

La crisis se generó al interior de la Comisión de Constitución del Senado este 15 de octubre cuando la oposición planteó una cuestión de orden sobre los límites reglamentarios del Senado. Durante la votación, el senador Alejandro Aguinaga no emitió su voto y el resultado preliminar favoreció a la oposición con seis votos contra cinco.

Mesía declaró desestimada la moción e intentó un segundo llamado para incluir a Aguinaga, pero la secretaría técnica cerró el escrutinio. Ante los reclamos, los legisladores opositores abandonaron la sala y la presidencia suspendió la sesión de manera definitiva.