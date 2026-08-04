La Junta de Portavoces del Senado acordó por unanimidad que las siete comisiones ordinarias del Parlamento tengan doce integrantes durante el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027.

El acuerdo que deberá ser ratificado por el Pleno este miércoles, también alcanza a la Comisión de Procedimientos Especiales y a la Comisión de Control Político sobre los actos normativos del Poder Ejecutivo.

La decisión fue adoptada en una sesión encabezada por el presidente del Senado, Miguel Torres, y forma parte del proceso de instalación de los grupos de trabajo del nuevo Congreso bicameral.

De acuerdo con la distribución aprobada, Fuerza Popular contaría con cuatro representantes en cada comisión; Juntos por el Perú, tres; Renovación Popular, dos; mientras que el Partido del Buen Gobierno, el Partido Cívico Obras y Ahora Nación tendrán un representante cada uno.

Las siete comisiones ordinarias del Senado serán las de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores; Defensa Nacional y Orden Interno; Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo; Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor; Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital; Gestión del Estado y Contraloría; y Justicia y Derechos Humanos.

Ética e Inteligencia

La Junta también definió la composición de la Comisión de Ética Parlamentaria y de la Comisión de Inteligencia.

En el caso de la Comisión de Ética, estará integrada por seis senadores, uno por cada grupo parlamentario con representación en la Cámara Alta.

Por su parte, la Comisión de Inteligencia estará conformada por cinco miembros titulares que permanecerán durante todo el periodo parlamentario. La distribución será de dos representantes de Fuerza Popular, uno de Juntos por el Perú, uno de Renovación Popular y uno del Partido del Buen Gobierno.

Los acuerdos adoptados por la Junta de Portavoces deberán ser ratificados en la sesión plenaria del Senado convocada para este miércoles 5 de agosto, con lo que quedará formalmente instalada la estructura de comisiones para el presente periodo legislativo.