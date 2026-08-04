Cámara de Senadores, conocida como la Cámara Alta. (Foto: Congreso)
Cámara de Senadores, conocida como la Cámara Alta. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

La Junta de Portavoces del Senado acordó por unanimidad que las siete comisiones ordinarias del Parlamento tengan doce integrantes durante el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027.

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