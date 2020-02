La necesidad de ganar tiempo y poner manos a la obra parece ser un aspecto clave para el próximo Congreso de la República, que entraría en funciones en marzo y debe culminarlas en julio del 2021. Así lo entiende también la anunciada alianza entre Acción Popular, Alianza para el Progreso (APP), Somos Perú y Podemos Perú rumbo a la Mesa Directiva. Manuel Merino de Lama, virtual legislador del partido de la lampa que apunta a presidir el Parlamento, adelanta una iniciativa en ese sentido.

En entrevista con El Comercio, Merino pone sobre la mesa una propuesta del bloque para que la Mesa Directiva y las comisiones que se nombren se mantengan durante todo lo que dure el período “porque este Parlamento no puede estar ni gateando ni caminando, sino corriendo”.

— En un pleno con 130 congresistas se necesitan 66 votos para ganar la Mesa Directiva. Su bloque suma 69. ¿Buscará el apoyo de más bancadas?

Vamos a tocar la puerta de las demás bancadas para ver la posibilidad de que se puedan incluir en el acuerdo de gobernabilidad y en la votación para la Mesa Directiva. Sé que hay otra mesa paralela, respetamos la competencia. En ese sentido, esperaremos los resultados. Si en buena hora podemos incluir a otras bancadas, sería mejor para así fortalecer no solo la mesa que presida, sino el acuerdo de gobernabilidad que nos permita poder hacer modificaciones constitucionales, para las que se necesitan 87 votos.

— ¿Cómo evalúa a las mesas directivas del anterior Congreso?

Creo que el fracaso del Legislativo es justamente por la conducta que tuvo la mesa. Ellos miraron el árbol, mas no el bosque. Y esa consecuencia al final ha terminado pagándola el Parlamento Nacional. El Parlamento está deteriorado, hay que reposicionarlo. Tenemos una gran tarea que va en el mismo camino de poder hacer un trabajo poniendo al país por delante.

— ¿Cuál es la propuesta para el desarrollo del trabajo parlamentario?

Tenemos dos propuestas que están en debate: que se puedan hacer tres o cuatro legislaturas, pero de un solo comienzo a un solo fin, sin receso. O sea, la mesa que gane y las comisiones que se nombren comiencen, digamos, el 20 marzo o 1 de abril y terminen el 28 de julio del 2021.

— Entonces, usted sería presidente del Congreso…

Por ese período de un año y cuatro meses. La medida implica una disposición transitoria en el reglamento del Congreso. Hay consenso en las bancadas [del bloque].

— ¿Y por qué no buscar la alternancia?

Porque tomaríamos un mes para elegir las nuevas comisiones. Estaríamos perdiendo la oportunidad de poder ver ese embalsamiento [acumulación] que tenemos de iniciativas legislativas en beneficio de país, y no en un tema de posturas, de porque quiero ser presidente de comisión o del Congreso tengamos que ir a una elección intermedia.

— ¿Cuáles son los puntos concretos en los que los cuatro partidos coinciden?

En cuanto a la inmunidad parlamentaria, hay posiciones distantes que habrá que determinar: una es que se quite la inmunidad totalmente y la otra, de nosotros [AP], por la que discrepamos internamente, es que la inmunidad se mantenga en la función parlamentaria, pero que no proteja a aquellos que llegan con procesos judiciales. El segundo tema es retomar la bicameralidad, ahí hay un consenso mayoritario.

— ¿Pese a lo que se decidió en el referéndum?

Creo que no nos va a dar el tiempo para hacer la reforma de la bicameralidad, pero sí dejarla encaminada. El Perú necesita una doble cámara, que es una propuesta que Acción Popular ha tenido permanentemente. Pero eso no significa que hacemos cuestión de Estado por ello.

— ¿Cuál será el perfil de la eventual Mesa Directiva que presida?

Articular con todos los grupos políticos, tomando en consideración que hay un embalsamiento de provincianos, que han llegado al Congreso y traen los problemas propios de cada una de sus regiones.

— ¿Y con el Ejecutivo?

Vamos a coordinar y articular con ellos, porque el Perú necesita que hagamos un proceso de coordinación, no para ser comparsa de acompañamiento, sino para poder trabajar articuladamente. Y en el tema de fiscalización, si es necesario nombrar comisiones por actos irregulares, lo propondremos.

— ¿Fiscalizarán al anterior Congreso?

Definitivamente, entrando tenemos que hacer un corte y que se haga una auditoría de los actos que se han llevado en este último Congreso para que haya transparencia. No podemos recoger activos y pasivos que no nos corresponden.

— ¿Buscará reunirse con Pedro Olaechea?

He tenido la oportunidad de conversar con él, pero no cuando estaba designado como candidato a la presidencia del Congreso. Pero si es necesario reunirnos, lo haremos.

— ¿Por qué Podemos Perú sí y el Partido Morado no?

Lo que hemos hecho es buscar articular y tener consensos. Pero cuando hemos sentido que en el Partido Morado no tenían un vocero determinado... teníamos que correr. Porque este Parlamento no puede estar ni gateando ni caminando, sino corriendo. El Perú quiere solución para ayer, no para mañana.