Los congresistas del Partido Morado Susel Paredes, Flor Pablo y Edward Málaga presentaron un pedido para retirar dos proyectos de ley que habían planteado en los últimos meses, incluyendo una reforma constitucional que facilitaba la posibilidad de acusar al presidente de la República durante su mandato.

“Hemos retirado el Proyecto de Ley N°00918/2021-CR, Ley de reforma constitucional que fortalece el diseño de la responsabilidad presidencial; y el Proyecto de Ley N° 0095/2021-CR, Ley de reforma constitucional que promueve la gobernabilidad y el equilibrio ente los Poderes Ejecutivo y Legislativo, ya que estos estarían siendo utilizados en una presunta conspiración antidemocrática”, dice el comunicado que difundieron en Twitter.

En el mensaje, firmado por los tres los parlamentarios, se anuncia- además- “la presentación de una nueva iniciativa legislativa que procure una reforma política integral y que garantice la estabilidad y gobernabilidad del país”.





“El @partidomorado apuesta por una reforma política integral, no más parches que dejen espacios para la ingobernabilidad”, escribió la parlamentaria Susel Paredes al compartir el comunicado de su bancada en las redes sociales.

La iniciativa legislativa N°00918/2021-CR, proponía modificar el artículo 117 de la Constitución Política del Perú y agregaba causales por las cuales el mandatario podría ser acusado durante su periodo gubernamental. El documento ya estaba en manos de la Comisión de Constitución.

El proyecto de ley buscaba que el jefe de Estado pueda ser acusado por la presunta comisión del delito de organización criminal y de los siguientes delitos de corrupción de funcionarios: cohecho pasivo propio, cohecho pasivo impropio, cohecho activo transnacional, cohecho activo específico, negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo, tráfico de influencias, o enriquecimiento ilícito.

También precisaba que la acusación procedería con una votación no menor a los dos tercios del número legal de miembros del Congreso de la República, sin contar los integrantes de la Comisión Permanente.

El documento señalaba que uno de los principales motivos para solicitar la modificación del referido artículo es que el marco constitucional del país no contempla una acusación al presidente durante su mandato y eso ha conllevado a que, en la práctica, la oposición congresal recurra a la causal de permanente incapacidad moral como un mecanismo político.

¿Qué opinan en el Parlamento?

En diálogo con El Comercio, vocero de Renovación Popular Jorge Montoya señaló que está bien que sus pares del Partido Morado hayan retirado el proyecto de ley y calificó de “barbaridad” que hayan señalado que en el Parlamento exista una “conspiración antidemocrática” .

“El sistema de vacancia por incapacidad moral permanente está bien claro y es muy amplio. Se pueden recoger muchas cosas de manera consciente cuando sucedan y se evita estar haciendo esas investigaciones que querían. Así que por ese lado bien (que lo hayan retirado), pero que digan que hay una conspiración antidemocrática me parece que es una barbaridad que hablen así, de manera general y acusen al Congreso. Yo creo que deben ser precisos y decir de quién se trata o qué creen ellos que hay”, dijo.

Para Montoya, la supuesta “conspiración antidemocrática” estaría liderada por el partido de gobierno. “Quizás (el Partido Morado) se estén refiriendo a Perú Libre porque han salido a atacar de manera furibunda al presidente durante la última semana”.

Al ser consultado por la reunión que sostuvo con la congresista Alva en el hotel Casa Andina, y que fue dada a conocer por el semanario “Hildebrandt en sus trece”, el parlamentario de Renovación Popular respondió: “La reunión fue de carácter académico – político. No es la primera que hacemos ni la última que hará. Nosotros nos mantenemos actualizados y tratamos de escuchar otras opiniones que nos abran el panorama para tratar de ser mejores legisladores. La actividad se hizo en un lugar público, no hay nada secreto, si hubiésemos querido mantenerlo así, lo habríamos hecho en el Congreso”.

En tanto, el congresista y vocero de Acción Popular, Elvis Vergara, sostuvo que “no sabe” a qué se refieren los parlamentarios del Partido Morado cuando hacen referencia a una “conspiración antidemocrática”.

“El Partido Morado ni siquiera es bancada, son tres congresistas. Para presentar un proyecto de ley, ellos necesitan el respaldo de una o más bancadas. Así que si retiran o no (su proyecto) es irrelevante”, afirmó.

Sobre su colega María del Carmen opinó: “La presidenta del Congreso siempre se reúne con otros congresistas. Lo que hay es una conspiración en contra del Congreso porque se está mintiendo de manera muy grosera a la población”.

Por otro lado, el parlamentario de Perú Libre, Jaime Quito, señaló que es probable que el Partido Morado haya retirado su proyecto “debido al reportaje del semanario Hildebrandt en sus trece”.

“Todo este complot que se viene dando. Seguro (los congresistas mencionados en el artículo periodístico) querían usar los proyectos de ley de los ‘morados’ han presentado. Entonces, (ellos) para no verse involucrados, me imagino, que están haciendo esto. Lo concreto acá, independientemente de que se retire o no un proyecto, es que hay una peligrosa actuación de los grupos de la derecha encabezados por María Alva, cuya única lógica de participación en el Congreso es la vacancia. El artículo de Hildebrandt muestra a las bancadas que están participando de este complot”, acotó.

“El Congreso, desde la Comisión de Constitución, ha modificado tremendamente la Carta Magna, a pesar de que están en contra del cambio de Constitución mediante referéndum. Ahí sí se oponen y acusan de comunismo, para ellos continuar con cambios de acuerdo con sus intereses. Es lo que se ve en la mayoría de grupos parlamentarios en el Congreso”, puntualizó Quito.