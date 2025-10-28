La congresista Patricia Juárez, de Fuerza Popular, dijo que su despacho está preparando un proyecto de ley para implementar “jueces sin rostro” para que estén a cargo de procesos contra extorsionadores, sicarios y organizaciones criminales.

Esto, luego que se conociera el caso de la fiscal Margarita Haro, de San Juan de Lurigancho, quien denunció haber recibido amenazas y ser víctima de extorsión de manos de una organización criminal conocida como “Los Chukys de Juan Pablo II”.

“Nosotros hace tiempo atrás, en el despacho, venimos trabajando un proyecto de ley en donde lo que queremos es establecer medidas excepcionales para el juzgamiento asegurando la integridad de los jueces y fiscales y lo que se pretende es utilizar herramientas digitales a efectos de que se puedan impartir justicia, ya sea a nivel de fiscalía y del Poder Judicial, sin que se identifique a los jueces y fiscales que imparten justicia conocidos como jueces sin rostro”, comentó ante la prensa.

Juárez advirtió la importancia que se esté intimidando y amenazando a jueces y fiscales cuando están enfrentando casos de alta peligrosidad.

Por esto, precisó que su propuesta se aplicaría en casos específicos como sicariato, extorsión y organización criminal.

“He estado en el Ministerio Público y he tenido una reunión con quienes, obviamente, son los que imparten justicia o son quienes tienen la titularidad de las investigaciones y ellos señalan que hay por lo menos 80 fiscales que en este momento se encuentran amenazados y que es imposible que la policía pueda darles las 24 horas del día, no solamente a ellos, sino a los miembros de su familia”, resaltó.

Por esto, Juárez también expresó que la iniciativa se da en un contexto excepcional donde se debe intensificar la lucha contra la criminalidad, por lo que la posibilidad de que se implemente “jueces sin rostro” le daría una “salida” a los magistrados que temen ser amenazados.