Tal como se esperaba, Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, no se presentó a la ceremonia de entrega de credenciales a los senadores electos para el período 2026-2031, realizada este jueves por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
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