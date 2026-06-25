Rafael López Aliaga. Foto: Jesús Saucedo / GEC
Rafael López Aliaga. Foto: Jesús Saucedo / GEC
Por Redacción EC

Tal como se esperaba, Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, no se presentó a la ceremonia de entrega de credenciales a los senadores electos para el período 2026-2031, realizada este jueves por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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