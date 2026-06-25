Tal como se esperaba, Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, no se presentó a la ceremonia de entrega de credenciales a los senadores electos para el período 2026-2031, realizada este jueves por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El excandidato presidencial y exalcalde había anunciado su decisión de no asumir el cargo de senador y envió un documento con su desestimiento al JNE. Había obtenido un escaño para el nuevo Congreso bicameral con más de 290 mil votos.

López Aliaga busca postular ahora como teniente alcalde de Lima por Renovación Popular, en la lista que lidera el médico Luis Rubio.

Sin embargo, el Jurado Electoral Especial Lima Centro observó su candidatura y pidió que entregue documentos sobre la situación como senador electo. López Aliaga ya presentó esa información y se debe esperar un pronunciamiento.

#AHORA Se llama para la entrega de credencial en la ceremonia a Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla como senador por distrito único nacional de Renovación Popular. No acudió. @Politica_ECpe pic.twitter.com/fwZuiSaDGT — Alexander Villarroel Zurita (@alexandergraphy) June 25, 2026

En el documento presentado ante el JNE desistiendo de asumir como senador, López Aliaga solicitó que la credencial sea entregada al siguiente postulante con mayor votación de su lista partidaria.