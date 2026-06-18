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Resumen

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) programó para este 19 de junio las audiencias en las que resolverá las apelaciones presentadas por Juntos por el Perú (JP), orientadas a invalidar 2.398 mesas de sufragio en Lima y Estados Unidos, y “recuperar” votos en distintas provincias del país a través de actas observadas.

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