El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) programó para este 19 de junio las audiencias en las que resolverá las apelaciones presentadas por Juntos por el Perú (JP), orientadas a invalidar 2.398 mesas de sufragio en Lima y Estados Unidos, y “recuperar” votos en distintas provincias del país a través de actas observadas.

En total, serán evaluados 32 recursos de apelación durante una sesión virtual convocada para este viernes a las 10:30 a.m. En la audiencia participarán los abogados de la organización política, así como los integrantes del pleno del JNE.

Recursos para anular mesas de Lima

Entre los recursos que serán evaluados figura el presentado recientemente por Carlos Zafra Flores, personero legal de Juntos por el Perú (JP), con el que busca invalidar 1.751 mesas de sufragio en Lima.

En su escrito, Zafra sostuvo que se vulneró el derecho fundamental de la agrupación al acceso a la tutela procesal efectiva al impedirse un pronunciamiento de fondo sobre los pedidos de nulidad. En esa línea, cuestionó que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 haya declarado improcedente la solicitud para anular dichas mesas.

Como sustento, argumentó que en esos grupos de votación se habría detectado una aparente repetición de resultados favorables a la candidata presidencial Keiko Fujimori, de Fuerza Popular. Según indicó, las mesas observadas se ubican en distintos locales de votación de Barranco, Ate, Carabayllo, Pachacámac, San Juan de Lurigancho, Comas, Chorrillos, El Agustino, Independencia, La Victoria, San Juan de Miraflores y Cercado de Lima, entre otros distritos.

Al cierre de este informe, se había concedido la apelación presentada por Juntos por el Perú contra la resolución que declaró improcedente su pedido de nulidad para invalidar 647 mesas de sufragio en Estados Unidos. En tal sentido, el JNE programó para ese mismo viernes 19 la audiencia para ver dicho caso.

Es importante recordar que los JEE Lima Centro 1 y Lima Centro 2 declararon improcedentes los pedidos de nulidad presentados por JP porque la organización política no adjuntó los comprobantes que acreditaran el pago de la tasa electoral correspondiente, fijada en S/ 1.375 por cada mesa de votación impugnada.

Apelación a actas observadas

En paralelo, el personero de Juntos por el Perú presentó varios recursos de apelación contra resoluciones emitidas por distintos Jurados Electorales Especiales sobre actas observadas durante la segunda vuelta presidencial.

El objetivo de la agrupación es que el JNE revoque esas decisiones que, en primera instancia, no le fueron favorables y que, tras un nuevo cotejo o recuento de votos, se incorporen a su favor votos que habrían sido contabilizados erróneamente como nulos.

Por ejemplo, Carlos Zafra presentó un recurso de apelación contra la resolución (N.° 01716- 2026-JEE-LIN3/JNE) del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Norte 3.

En este caso, solicitó el recuento de votos del acta electoral N.° 039261-96-R al considerar que el órgano electoral únicamente realizó un cotejo para determinar su validez. Según argumentó, “La resolución basada en el cotejo, no asegura que el escrutinio refleje de manera exacta la voluntad del elector”.

Asimismo, impugnó una decisión del Jurado Electoral Especial de Coronel Portillo y pidió que se revoque la Resolución N.° 03332-2026-JEE-CPOR/JNE, que contabilizó como nulos 20 votos. El partido solicitó que dicha cantidad sea incorporada a su votación. Como sustento, señaló que “Se ha omitido realizar un cotejo del acta con el ejemplar del JNE”.

A ello se suma una apelación contra la Resolución N.° 03222-2026-JEE-SNTA/JNE, emitida por el Jurado Electoral Especial de Santa, que consideró como nulos 28 votos. La organización política requirió que esa cifra sea incorporada al total de votos válidos obtenidos por Juntos por el Perú.

Otro recurso busca que el máximo órgano electoral se pronuncie sobre un acta observada. De acuerdo con el partido, el JEE de Huancavelica consignó en el acta electoral N.° 018485-95-F un total de 15 votos nulos, cuando el documento registra únicamente siete. Por ello, solicitó la realización de un nuevo cotejo.

Finalmente, también apeló una decisión del JEE de Tumbes. Según sostuvo la agrupación política, dicho órgano declaró válida el acta electoral N.° 08111-93-R, mediante la cual se dispuso “la adición de los votos impugnados a los votos nulos; en consecuencia: considerar la cifra “0” como el total de votos impugnados y la cifra “17” como “total de votos nulos”.

Más apelaciones

El partido también apeló una resolución del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 que declaró válida el acta electoral N.° 086240-91-E, la cual confirmó un total de 112 votos para Fuerza Popular y 36 para Juntos por el Perú. Como sustento, señaló lo siguiente: “Al respecto, si bien el cotejo en un método de coadyuva a verificar los votos contenidos en las actas; empero, no tiene la misma certeza que el recuento de votos, mecanismo mucho más eficaz”.

Asimismo, impugnó la Resolución N.° 03344-2026-JEE-CPOR/JNE emitida por el Jurado Electoral Especial de Coronel Portillo. En este caso, solicitó que se revoque la decisión en el extremo que contabilizó como nulos 12 votos y que dicha cifra sea incorporada a la votación obtenida por Juntos por el Perú.

Como argumento, sostuvo que “El JEE ha omitido realizar el cotejo del acta con el ejemplar del JNE”.

Por la tarde, Roy Mendoza, representante legal de Juntos por el Perú, indicó que el JNE deberá pronunciarse “por la cuestión de forma” y luego por el fondo de los casos planteados.

Consultado por las “donaciones al partido” para presentar las apelaciones ante el JNE, contestó que todo el dinero será transparentado. “Todo se va a transparentar ante la ONPE”, dijo.

Agregó que las reuniones en el partido se llevan a cabo para evaluar estrategias sobre el resultado de votos y mesas en el extranjero.

¿Procederán los recursos de apelación?

Al respecto, la experta en temas electorales Silvia Guevara consideró que el pleno del JNE no le dará la razón a JP en e recurso de apelación para anular 1.751 mesas de sufragio en Lima.

“Dudo mucho que se le dé la razón porque se estaría generando una excepción a la misma resolución, que sería un precedente también para las regionales y municipales”, dijo a El Comercio.

Sostuvo que si el JNE cambia de criterio y le da la razón a JP o le da un plazo para subsanar su recurso de nulidad, adicional a lo que establece la norma, “estaría yendo en contra de su misma resolución o mismas decisiones”.

“Desde mi punto de vista, a nivel jurídico eso sería infundado”, dijo.

Al ser consultada sobre si tendrá éxito el otro recurso de JP que busca —en el fondo— invalidar 647 mesas en Estados Unidos, contestó que no.

“Si en la primera instancia fue declarado improcedente por falta de pagos a las tasas, tendría que ser en la misma línea la respuesta del JNE”, dijo.

Agregó que lo que analice el pleno sentará criterio para el resto de casos que sean similares.

A su turno, Luis Nunes, analista político y experimentado observador internacional, consideró que el pleno del JNE debe mantener el mismo criterio que los JEE y declarar infundados los recursos planteados por Juntos por el Perú.

“El Jurado debe mantener el criterio de los JEE en primera instancia sobre esos casos. [...} Creo que la estrategia de JP desde que se dio cuenta que Fujimori subió en la votación, empezó a realizar maniobras dilatorias que tratan de prolongar la angustia de conocer los resultados finales”, refirió a este Diario.