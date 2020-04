El presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, Omar Chehade (APP), indicó este lunes que la finalidad de dicho grupo de trabajo es “garantizar” la realización de las Elecciones Generales del 2021 a través de la participación ciudadana, seguridad sanitaria para los votantes y la finalización de la reforma política.

Tras la instalación de la mencionada comisión, el legislador indicó que, para cumplir sus objetivos como grupo, se deben analizar todos los proyectos de ley, entre ellos, los presentados para suspender la aplicación de las elecciones primarias para el proceso electoral del 2021.

Entre los referidos proyectos figura el del titular del Parlamento, Manuel Merino de Lama, que ha sido cuestionado desde diversos frentes, incluyendo al propio presidente Martín Vizcarra, por no considerar la alternancia en las listas al Parlamento.

El proyecto plantea que para las elecciones del 2021 no se apliquen las primarias, sino comicios internos en los partidos políticos, contemplando un marco normativo empleado antes de la reforma política aprobada por el Congreso 2016-2019.

“Hay un consenso, no sé si total, pero por lo menos mayoritario de que estas primarias podrían ser suspendidas, no modificadas, para otra elección y no para el 2021, por la época del COVID-19 que podría generar aglomeraciones”, agregó.

También refirió que dentro de las prioridades está el debatir y aprobar los decretos de urgencia aprobados por el Gobierno luego de la disolución del Congreso, ocurrida el 30 de setiembre del año pasado, lo cual se hará a través de un subgrupo de trabajo.

“Nos encontramos en una coyuntura única e irrepetible para poder tener éxito, pero también para vencer una serie de vicisitudes en una época lamentable, apocalíptica de pandemia universal que está matando a miles de personas”, concluyó Chehade.

Este lunes se instaló la Comisión de Constitución. Omar Chehade fue designado presidente del grupo. En la vicepresidencia estará Carlos Almerí (Podemos Perú) y en la secretaría Freddy Llaulli (Acción Popular).

Por unanimidad, la comisión aprobó sesionar todos los martes a partir de las 11 de la mañana. Cuando finalice el estado de emergencia nacional por la pandemia del coronavirus se tomará el horario de 9 de la mañana.

