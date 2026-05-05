El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, no asistió a la sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, para responder sobre los hechos acontecidos durante las Elecciones Generales 2026.

A la sesión estaban invitados también el jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas y la jefa nacional del RENIEC, Carmen Velarde, quienes sí asistieron.

“El lunes 4 de mayo se recibió el oficio por parte del presidente del JNE, Roberto Rolando Burneo Bermejo, mediante el cual informa a la presidencia de la Comisión de Constitución y Reglamento que no asistirá a la sesión en razón de que tiene programada una sesión del pleno del JNE, en el marco del cumplimiento del cronograma electoral”, indicaba el oficio dirigido por parte de Burneo.

Por su parte, el presidente de ese grupo de trabajo Arturo Alegría García, lamentó la ausencia de Burneo.

“Desde la presidencia de la comisión lamentamos que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones no haya accedido a asistir a esta sesión para esclarecer de manera pública”, dijo.