Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, no asistió a la sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, para responder sobre los hechos acontecidos durante las Elecciones Generales 2026.
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