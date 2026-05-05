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Presidente del JNE se excusó debido a que este martes había sesión del pleno de dicha institución.
Presidente del JNE se excusó debido a que este martes había sesión del pleno de dicha institución.
Por Redacción EC

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, no asistió a la sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, para responder sobre los hechos acontecidos durante las Elecciones Generales 2026.

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