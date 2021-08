Conforme a los criterios de Saber más

A casi dos semanas de asumir el poder, el presidente de la República, Pedro Castillo, se reunió en Palacio de Gobierno con el contralor Nelson Shack y con el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez. Este último le había dirigido una carta, a través de la cual lo exhortaba a reevaluar las designaciones en el Gabinete Ministerial, que lidera el parlamentario Guido Bellido (Perú Libre).

Fuentes de El Comercio indicaron que, durante la cita con Gutiérrez, el mandatario le adelantó que convocaría a una sesión del Consejo de Estado, la primera durante su administración, para la próxima semana. Precisamente, en la víspera, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva (Acción Popular), consideró “urgente” el llamado de esta instancia, a fin de brindar una “mensaje de estabilidad” al país.

“Es urgente y fundamental la convocatoria a un Consejo de Estado para que con la participación de las principales autoridades que lo integramos podamos darle un mensaje de estabilidad al país y garantizarle a nuestro pueblo que el Estado enfrentará los temas urgentes como salud, educación y estabilidad económica para generar trabajo”, dijo Alva Pietro en un video que difundió en sus redes sociales.

Otras fuentes de este Diario refirieron que, en la reunión entre Castillo y Gutiérrez, que duró poco más de una hora, el defensor del Pueblo expresó sus cuestionamientos al nombramiento de Bellido.

“El presidente escuchó, hubo un feedback, pero es el jefe de Estado el que debe tomar una decisión”, expresaron.

Gutiérrez, el miércoles pasado, remarcó que, si bien Castillo Terrones tiene plena facultad para elegir a sus ministros, también “está obligado” a realizar un filtro o “un matiz”. Agregó que el mandatario debió tomar en cuenta tres principios para el nombramiento de Bellido y el resto de integrantes del Consejo de Ministros: lucha contra la corrupción, garantía de los derechos humanos y deber de combate al terrorismo.

“Aquel que no cree en la igualdad, aquel que es misógino, homofóbico, y que están en contra de los derechos de la mujer, no encarna las políticas nacionales, públicas, no las puede liderar, porque ahí hay un contrasentido y confronta toda la institucionalidad del Estado, porque el Estado está para garantizar los derechos fundamentales”, subrayo.

(Foto: Defensoría del Pueblo)

Bellido- quien juró como primer ministro el 29 de julio en la Pampa de la Quinua (Ayacucho)- le rindió “homenaje” a la fallecida terrorista Edith Lagos, a través de sus redes sociales en junio de 2017. Y también calificó a los integrantes de Sendero Luminoso como “peruanos que equivocadamente tomaron un camino”. “¿Son peruanos o no? Por eso tienen sus derechos. ¿Qué tienes contra los senderistas?”, dijo en una entrevista en un medio de comunicación en el Cusco.

Antes de ponerse el fajín ministerial, el jefe del Gabinete también registró publicaciones marcadas por la homofobia y violencia contra la mujer.

Una reunión “positiva” y “provechosa”

A su salida de Palacio de Gobierno, Gutiérrez consideró que la cita con el presidente Castillo fue “positiva y provechosa”, porque no solo se abordó las observaciones de su institución a la formación del Gabinete, como detallamos líneas más arriba, sino también la relación del Ejecutivo con la prensa, a la que no se les ha permitido el acceso a las actividades oficiales del mandatario.

(Foto: Eduardo Cavero | GEC)

El defensor del Pueblo indicó que, en los próximos días, el Ejecutivo dará a conocer algunos alcances sobre su relación con los medios de comunicación.

También destacó la “receptividad” y la “comprensión” que ha tenido Castillo respecto “a la función” de la Defensoría del Pueblo.

Más temprano, el jefe de Estado recibió al contralor Nelson Shack en la Casa de Gobierno, quien detalló que todos los nombramientos del Ejecutivo serán revisados.

“El presidente ha dispuesto medidas respectivas, se ha dispuesto que todo el sistema nacional de control, en todas las entidades del Poder Ejecutivo, estén absolutamente alertas ante cada contratación y designación que se va a hacer. Va a ser objeto de una revisión por parte del sistema nacional de control. Si hay responsabilidades las daremos a conocer”, señaló.

“Una designación que no cumple con el perfil no es correcta, es irregular. Por tanto, se tiene que deslindar las responsabilidades que correspondan, esto puede derivar a una amonestación, esto hay que verlo caso por caso y ver los casos que correspondan”, añadió.

(Foto: Eduardo Cavero | GEC)

A través de su cuenta de Twitter, Castillo calificó de “fructífera” la cita con Shack, porque permitirá “fortalecer las acciones de control”. “El gobierno que me honro en presidir inicia una nueva etapa de trabajo, que se caracterizará por la eficiencia, en beneficio de la población”, complementó.