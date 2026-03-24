El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) acreditó a siete organizaciones internacionales para participar como observadores en las Elecciones Generales 2026, en el marco de las acciones orientadas a garantizar la transparencia del proceso electoral.

A través de varias resoluciones, el organismo electoral autorizó a instituciones de América Latina, Europa y Estados Unidos a desplegar misiones de observación durante los comicios.

Entre las organizaciones acreditadas figuran el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, la Clínica de Derechos Humanos de Sevilla y la Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, así como la ONG Alianza Global de Jóvenes Guatemaltecos.

También se suman el Center for Economic and Policy Research, la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe y la Fundación Disenso.

#JNEInforma | El Jurado Nacional de Elecciones acreditó a siete organizaciones internacionales como observadoras electorales en las Elecciones Generales #EG2026 🗳. pic.twitter.com/fyyV0CVJtZ — JNE Perú (@JNE_Peru) March 24, 2026

Estas entidades estarán facultadas para realizar labores de observación electoral, lo que incluye el seguimiento del desarrollo de la jornada, la emisión de reportes y la evaluación del cumplimiento de estándares democráticos.

La acreditación de observadores internacionales es una práctica habitual en procesos electorales y busca fortalecer la confianza en los resultados, así como brindar garantías de transparencia tanto a nivel nacional como internacional.