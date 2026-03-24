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Como es costumbre la jornada electoral del 12 de abril contará con diversas organizaciones internacionales como observadores. (Foto: Andina)
Como es costumbre la jornada electoral del 12 de abril contará con diversas organizaciones internacionales como observadores. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) acreditó a siete organizaciones internacionales para participar como observadores en las Elecciones Generales 2026, en el marco de las acciones orientadas a garantizar la transparencia del proceso electoral.

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