El candidato a la presidencia, Jorge Nieto, se mostró en contra de una eventual salida del Perú del Pacto de San José, al considerar que dicha propuesta carece de sustento y responde a una visión equivocada de la lucha contra la delincuencia.

Durante una entrevista en RPP Noticias, Nieto calificó como “barbarie” la idea de abandonar el sistema interamericano de derechos humanos y sostuvo que las políticas de seguridad deben basarse en evidencia y no en medidas punitivas sin eficacia comprobada.

“Proponer retirarse del Pacto de San José es barbarie. Está demostrado estadísticamente que la pena de muerte no es eficaz”, afirmó.

En esa línea, el candidato cuestionó que el debate público se centre en propuestas como la pena capital, en lugar de apostar por reformas estructurales en el sistema de justicia y seguridad.

Nieto también recordó que dentro de sus propuestas está la derogatoria de las denominadas “leyes procrimen”. Entre ellas, mencionó las restricciones para realizar allanamientos y los cambios en los plazos de la colaboración eficaz, los cuales —según indicó— dificultan el trabajo de fiscales y jueces.

Asimismo, propuso la creación de unidades policiales especializadas para enfrentar delitos como la extorsión y el sicariato, tomando como referencia experiencias previas de la Policía Nacional en la conformación de equipos de élite.

El candidato añadió que es necesario reorganizar la Policía Nacional y sancionar a los efectivos involucrados en actos de corrupción, además de impulsar medidas económicas como la creación de un fondo de crédito accesible para evitar que pequeños empresarios recurran a sistemas informales como el “gota a gota”.

Finalmente, Nieto remarcó que la lucha contra la inseguridad requiere un compromiso directo desde el Ejecutivo, pero siempre dentro del marco del respeto a los derechos fundamentales.