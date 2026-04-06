Resumen

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“Proponer retirarse del Pacto de San José es barbarie", señaló Nieto. (Foto Violeta Ayasta/@photo.gec)
“Proponer retirarse del Pacto de San José es barbarie", señaló Nieto. (Foto Violeta Ayasta/@photo.gec)
/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > VIOLETA AYASTA
Por Redacción EC

El candidato a la presidencia, Jorge Nieto, se mostró en contra de una eventual salida del Perú del Pacto de San José, al considerar que dicha propuesta carece de sustento y responde a una visión equivocada de la lucha contra la delincuencia.

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