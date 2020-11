Conforme a los criterios de Saber más

Las dos primeras ubicaciones de la lista de precandidatos del partido Somos Perú al Congreso de la República por Lima, así como otras siete casillas de dicha nómina, están reservadas para postulantes designados. De igual forma, el segundo lugar de aspirantes al Parlamento por Moquegua. ¿Podría el nombre del expresidente Martín Vizcarra aparecer en dichos espacios?

Fuentes del partido Somos Perú consultadas por El Comercio no descartaron la posibilidad de sumar a Vizcarra Cornejo a su lista de precandidatos, ni negaron la posibilidad de hacerle la propuesta. Incluso, una de las fuentes de la alta dirigencia de la agrupación política indicó que el viernes se podría definir el tema.

El exmandatario —vacado por el Congreso y sustituido debido a esa medida por Manuel Merino de Lama, legislador de Acción Popular— fue consultado por esa posibilidad este jueves a su llegada a la sede del despacho de fiscal Germán Juárez Atoche, de equipo especial Lava Jato, a fin de responder por la presunta recepción de sobornos cuando era gobernador regional de Moquegua.

“Desde que he salido el lunes, me he dedicado absolutamente a trabajar con mi abogado para presentarme. No he conversado con ningún partido político en absoluto. Estamos abocados al 100% a esta diligencia”, refirió.

El escenario

A propósito de lo referido desde Somos Perú y lo comentado por Vizcarra, ¿puede el expresidente postular al Parlamento en las elecciones generales 2021?

Según el artículo 112 de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE), para ser elegido representante al Congreso de la República se requiere ser peruano de nacimiento, ser mayor de 25 años, gozar del derecho de sufragio y estar inscrito en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

En tanto, los impedimentos son para los ministros, viceministros, autoridades regionales y otros funcionarios, salvo en algunos casos soliciten licencia sin goce de haber 60 días antes de la fecha de las elecciones; las personas sobre las que recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia por delito doloso; entra otras medidas.

Parte de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE).

El abogado experto en derecho electoral José Tello sostuvo en diálogo con este Diario que si bien Vizcarra tiene domicilio en Moquegua, puede postular al Parlamento por Lima. “No hay arraigo de residencia en las elecciones congresales”, apuntó.

En esa línea, refirió que el exmandatario no tiene ningún impedimento para ser candidato al Congreso, siempre y cuando sea incluido en el 20% de candidatos designados o invitados en las listas parlamentarias. Esto debido a que no está afiliado a ningún partido político.

Y, además, considerando que las agrupaciones ya presentaron a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sus nóminas de precandidatos para las elecciones internas, precisando específicamente los espacios para los invitados.

La parte inicial de la lista de precandidatos de Somos Perú al Congreso por Lima. (Captura: Somos Perú)

Lista de precandidatos de Somos Perú al Congreso por Moquegua. (Captura: Somos Perú)

Cabe recordar que el 22 de diciembre, según el cronograma electoral, es la fecha límite para que los partidos presenten sus solicitudes de inscripción de candidaturas, que incluye la definición de quiénes serán los invitados. “Sí está abierta la posibilidad y podríamos tener durante lo que resta de noviembre y buena parte de diciembre la posibilidad de que Vizcarra decida postular al Parlamento”, concluye Tello.

Al respecto, otra fuente de Somos Perú señaló que si bien no hay un diálogo concreto con Vizcarra, “hasta el 22 de diciembre todo puede pasar”.

En la misma línea que Tello se expresó el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi. “El único impedimento que habría es el procedimental. Si no hay ese inconveniente, tiene la vía libre para postular”, manifestó respecto a los plazos de cronograma electoral, como el referido al 22 de diciembre.

“El Jurado Nacional de Elecciones ya interpretó que a los funcionarios o autoridades que reemplazan a algún cargo por el cual no postularon por voto popular no les está prohibida la reelección inmediata”, agregó.

Recordó, además, que se trata de un proceso electoral distinto, así como actuales parlamentarios están en listas de precandidatos al Parlamento Andino. “El señor Vizcarra no tiene impedimento, puede postular al Congreso. Es más, puede elegir Lima o Moquegua, no se tiene que tener el DNI en el distrito electoral por el que se postula”, dijo también.

Ley de Reforma Constitucional que incorpora el artículo 34-A y el artículo 39-A sobre impedimentos para postular a cargos de elección popular o ejercer función pública. (Captura)

Inmunidad

La posibilidad de que Martín Vizcarra postule al Congreso abre otro frente: el ligado a que, de ser electo, pueda gozar de la inmunidad parlamentaria.

Al momento, es investigado por el equipo especial Lava Jato de forma preliminar por los presuntos sobornos por la obra Lomas de Ilo, cuando era gobernador regional de Moquegua, un asunto vinculado al denominado ‘club de la construcción’. Asimismo, el Tercer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios también ha iniciado una pesquisa contra los que resulten responsables del delito contra la administración pública – colusión.

“Más del 50% de la población estaba más de acuerdo con él. Puede generar un efecto aglutinador de votación sobre la lista en la que se presente, y hay voto preferencial. Por otro lado, eso puede hacer que se deteriore demasiado su imagen en el sentido de que la gente vea que está buscando el Congreso para protegerse. Legalmente, es perfectamente viable que Martín Vizcarra pueda postular. Políticamente, se hablen los dos escenarios planteados”, apuntó Tello.

Para Rospigliosi, la posibilidad de que Martín Vizcarra busque ser candidato a fin de alcanzar inmunidad parlamentaria “es preocupante”.

“¿Está buscando inmunidad parlamentaria para lo que se viene? Cuidado […] Al señor Vizcarra siempre le ha gustado la función ejecutiva, no legislativa. Por eso ocupó los cargos que ocupó. La única respuesta de por qué postular al Congreso sería esa, la inmunidad parlamentaria”, advirtió.

Por ahora, Vizcarra no solo se ha respondido ante la consulta sobre si postulará o no al Congreso. También ha asegurado: “Como ciudadano, no voy a dejar el país, no voy a ir a una embajada, no me voy a internar en ninguna clínica. Voy a estar en mi domicilio contribuyendo con todas las investigaciones”.

Martín Vizcarra tiene domicilio oficial en Moquegua, pero puede postular por Lima u otra jurisdicción. (Captura)

VIDEO RECOMENDADO:

La trayectoria de Ántero Flores-Aráoz, primer ministro del gobierno de Manuel Merino de Lama.

Ántero Flores-Aráoz, conoce la trayectoria del nuevo premier