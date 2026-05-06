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Piero Corvetto ofreció una conferencia de prensa al lado de sus abogados Ronald Gamarra y Julio Arbizu.
Piero Corvetto ofreció una conferencia de prensa al lado de sus abogados Ronald Gamarra y Julio Arbizu.
Por Redacción EC

El exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Piero Corvetto le respondió al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo luego de que este último lo acusara en una entrevista para El Comercio, de haber “mentido a todos”, asegurando que todo estaba bien antes de las elecciones.

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