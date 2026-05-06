El exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Piero Corvetto le respondió al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo luego de que este último lo acusara en una entrevista para El Comercio, de haber “mentido a todos”, asegurando que todo estaba bien antes de las elecciones.

“Respecto a las afirmaciones del presidente del Jurado Nacional de Elecciones debo decir que no son correctas, nosotros en todo momento le trasmitimos lo que sabíamos de manera clara, teníamos todo garantizado para las elecciones. Este es un problema que se ha suscitado el momento en que se ha brindado un servicio el día de la jornada electoral y horas previas a la misma”, manifestó desde el estudio Arbizu y Gamarra quienes ejercen su defensa ante el Ministerio Público.

“En ningún momento he mentido, siempre he dicho la verdad”, aseguró en otro momento.

Burneo dijo a este diario que Corvetto “nos mintió a todos”, porque desde el JNE le advirtieron “desde el inicio del despliegue, que fue el 10 de abril, que había demora en las rutas”.

La respuesta de la ONPE fue que tenían problemas con su operador logístico pero luego aseguró que ya no había problemas y que “a las 12 de la noche llega todo el material”.

Ante ello, Corvetto argumentó: “Respecto a un informe de fiscalización, a mí el día sábado, ni el viernes me llegó ningún informe de fiscalización del JNE alertándome al respecto, ni el sábado, ni domingo recibí ningún informe que me podía alertar del tema”.

Investigación de la JNJ

En su intervención, el cuestionado extitular de la ONPE, informó también que ya había dado su primer descargo luego de conocer que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) le inicio un proceso disciplinario.

“Respecto a la Junta, me pidieron información, han pedido información a varias instituciones. He cumplido con entregar mis descargos iniciales, y estoy a disposición para las investigaciones que consideren, tomando en consideración que yo ya no ejerzo el cargo de jefe de la ONPE”, indicó.

Finalmente, sobre las observaciones realizadas por la Contraloría General de la República, precisó que estas fueron formuladas con varios días de anticipación y que tanto la empresa encargada como la ONPE levantaron las observaciones correspondientes. Según indicó, ello quedó consignado en el informe de control emitido posteriormente por la entidad fiscalizadora.

Asimismo, señaló que recién el martes, durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización, la Contraloría remitió —alrededor de la 1 de la tarde— un informe completo sobre los problemas detectados en la distribución del material electoral. En ese sentido, sostuvo que no existió una alerta previa antes de la jornada electoral y que el documento fue recibido durante la semana posterior a los comicios.

“Estoy dispuesto a colaborar con la justicia, yo en lo personal quiero que se sepa que es lo que pasó, conocer la verdad, y en cada uno de los casos donde se me convoque yo participaré”, dijo respecto a la investigación principal que se le sigue en el Ministerio Público.