Enrique Mendoza: “No tengo ninguna confianza en la CIDH”

Mientras se dispone la escena para la entrevista, conversamos con el ministro de Justicia, Enrique Mendoza, sobre la audiencia en la corte de San José que acabamos de ver en ‘livestream’. Comentamos momentos y performances, como si fuera una película. Pero no lo es, pues recién vienen el suspenso, las dudas y las preguntas.

—El Dr. Adrián Simons, agente del Estado, dijo a la Corte IDH que no sea un atajo. ¿Fue una buena estrategia?

Bueno, en todo caso hubiera recomendado otra palabra, pero me parece que es lo correcto. La corte tiene las características de corte residual y complementaria. Solamente en caso de que fallen los mecanismos de justicia de un país, interviene.

—Está claro que en este caso no actúa como tal, sino como supervisora de una sentencia.

Así es, pero los organismos denunciantes tratan de llevar a la corte a otros campos.

—Si la corte recomienda un peritaje al expediente médico o hacer uno nuevo, ¿le parecería razonable?

No, no creo que tomen esa decisión. Se está revisando la ejecución de una vieja sentencia y no la facultad del presidente de un Estado latinoamericano. Ordenar una revisión [del indulto] no corresponde. Y el derecho de gracia no está en la sentencia original de Barrios Altos.

—Hay una mención general al uso de perdones y gracias como mecanismos que pueden dar impunidad.

El Perú ha perseguido, procesado y sentenciado y no se ha acogido a amnistías que buscan impunidad. El Sr. Fujimori ha sido extraditado de Chile y ha cumplido la mitad de la sentencia. La corte también tiene que fijarse en los derechos humanos del acusado, esta no es una sentencia de muerte.

—Un peritaje daría más transparencia a todo.

Se lo digo como juez: no nos pueden citar para una cosa y darnos otra. El indulto es transparente, la opacidad que se quiere vender es pedir que se exhiba todo el historial médico. Eso está prohibido.

—¿Ya le entregaron todo a la defensoría y a los congresistas?

Aún no. Y digo aún no porque hay la eventualidad de que se les entregue. Ni la Constitución ni la ley permiten entregar datos personales. Nada más íntimo que entregar una radiografía, salvo que haya una orden judicial como es este caso.

—La Autoridad Nacional de Transparencia ha dicho que sí cabe.

Está equivocada, ni siquiera entro a discrepar. Es una persona que ha errado.

—Hubo una modificación reciente de la normativa sobre los indultos, pidiendo a los médicos que no solo diagnostiquen, sino recomienden indultar o no.

Para que esto sea conducente, los médicos no tienen que limitarse a detectar tal enfermedad y reservarse su opinión. En la junta de gracias son neófitos, el médico tiene que opinar.

—La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha sido como el fiscal del caso, ha pedido que se revoque el indulto y hasta el derecho de gracia. Si la Corte IDH hace lo que le pide la comisión...

Prefiero hablar bien de la corte, espero que responda, porque de la comisión tengo graves reparos. Puede pedir muchas cosas, pero espero que la corte analice razonablemente. Si nos atenemos a lo que pide la comisión, puede pasar cualquier cosa. No tengo ninguna confianza en esa comisión. Al día siguiente del indulto, ya estaba pronunciándose. Es un comentario que no hubiera querido hacer, pero el asunto está en la corte felizmente.

—Más allá de lo legal, el indulto tiene problemas de legitimidad. ¿Qué medidas piensan tomar para que el indulto y el derecho de gracia se legitimen, sean más digeribles?

Las medidas que hemos tomado son legitimadoras del procedimiento. Estamos viendo indultos y pedidos de gracia, que se pueden hacer online. La legitimidad tiene que comenzar recordando que es un acto de total discrecionalidad del presidente. Muchos países democráticos lo tienen.

—No hubiera sido mejor si conversaba antes con las víctimas y no lo hacía en secreto.

Probablemente tenga razón y hubiera sido mejor en tal o cual circunstancia, con tales o cuales elementos. Sin embargo, quiero hacerle recordar que si le muestro el historial del indulto que tiene el Perú, sin consultar con nadie en un solo día se indultó a 10 terroristas, o a una persona con diabetes que ahora dirige la editorial de una revista [Ideele].

—El Caso Saravia.

Sí. Hay varios ‘Saravias’ por si acaso, y no hay reclamos porque no hay personas atentas a esto.

—Hay un solo ex presidente indultado y eso tiene mucho impacto.

Somos conscientes de que el ex presidente no tiene 20 años, sino 80 y una serie de enfermedades. En el Minjus y en la comisión de gracias hemos tenido el cuidado de que todo sea correcto. Acabamos de sacar el Plan Nacional de Derechos Humanos con un capítulo sobre reparaciones.

—Se mantiene la percepción de negociación política que va contra la idea del indulto humanitario.

Lamentablemente, el indulto ha coincidido con ese contexto político muy revuelto, pero también ha coincidido con el nacimiento de Jesucristo el 25 de diciembre. Todos los indultos se dan en Navidad y en 28 de julio, así que meta [usted] en el contexto político al nacimiento en Belén.

—¿Qué pasa si la Sala Penal Nacional decide que no se aplica el derecho de gracia en el Caso Pativilca?

[Explica sus razones para computar el plazo de investigación desde que se abrió el caso en el 2012 y no desde que lo autorizó Chile el año pasado; clave para aplicar o no la gracia] No creo que decidan eso. ¡Apelamos!

—Hablemos de su cartera. El Plan Nacional de Derechos Humanos incluye a la población LGTBI.

Claro que sí. Incluimos también a población afroperuana, menores en abandono, trabajadoras del hogar. Hemos tratado de aprovechar cuestiones como el banco genético para identificación de restos. Hay un ‘aggiornamento’.

—La lucha antidiscriminación corresponde a su cartera y a Cultura.

Redoblaremos esfuerzos, la parte legislativa ya está. Tenemos un sistema de defensa gratuita. A nivel nacional hay defensores de oficio. Por ejemplo, se cayó el ómnibus en Pasamayo y ya había dos abogados de oficio.

—La comisión presidencial de integridad recomendó rehacer la ley de gestión de intereses. No se plasmó.

Estamos trabajando en el ‘compliance’, un ISO que obliga a las empresas a tener transparencia en su gestión de intereses.

—Con la turbulencia de la vacancia y el indulto, ¿se mantiene el sueño de la OCDE?

No estoy de acuerdo con esa interrogante. Eso es irrelevante para la OCDE. Lo que quiere es ver hábitos de negocios, orden, lo más alejado de una republiqueta, lucha contra la corrupción.

—A propósito de la lucha anticorrupción. ¿Qué es más importante: cobrar a Odebrecht o que hable Barata?

Como ministro y como abogado, le digo que el Estado debe procurar las dos cosas, conseguir la verdad y resarcirse de los daños.

—¿Fue mal ‘timing’ del procurador?

No me atrevo a calificar eso, habría que preguntarle a él. Son autónomos.

—Removió a Amado Enco.

No lo sacamos como procurador. Él está en el área de lavado de activos y Pativilca es un caso de homicidios.

—¿Tiene una meta personal en el Minjus?

Estoy llevando al Acuerdo Nacional por la Justicia la propuesta para crear una nueva escuela de jueces como hay en Francia o España. Acá no se forma ni a jueces ni a fiscales. El problema no está en la falta de computadoras, sino en las personas.

