Ex apoderado de Odebrecht confirma que se acordó pagar sobornos a Félix Moreno

El ex apoderado de Odebrecht Ingeniería y Construcción Igor Braga Vasconcelos Cruz confirmó –durante el interrogatorio al que fue sometido por la fiscal Geovanna Mori– que la firma brasileña acordó entregar US$4 millones en sobornos por la obra de la Costa Verde del Callao. De acuerdo a fuentes de El Comercio, de este monto US$2,4 millones eran para el ex gobernador regional Félix Moreno.

Vasconcelos Cruz, según las mismas fuentes, detalló que de los US$2,4 millones que le correspondían a Moreno, US$2 millones fueron transferidos directamente al publicista brasileño Luis Favre.

Favre asesoró al ex gobernador regional del primer puerto en la campaña del 2014.

El testigo dijo además que se acordó que el 40% restante, que ascendía a US$1,6 millones, fuera destinado al empresario Gil Shavit, quien fue el enlace entre la firma brasileña y Moreno.

En declaraciones a la prensa, la fiscal Mori indicó que la declaración de Vasconcelos Cruz “ha confirmado el pago de sobornos” a la ex autoridad chalaca y a Shavit. Sin embargo, evitó brindar detalles sobre cómo fue distribuido el dinero.

“No puedo dar mayores detalles, lo importante es que se ha confirmado estos pagos de sobornos”, subrayó.

En tanto, en carta dirigida a este Diario, Gil Shavit, señaló que es falso que Vasconcelos haya declarado a los fiscales que él recibió US$1,6 millones.

“Debo rechazar categóricamente dicha aseveración y con la reserva que el mencionado proceso tiene, debo indicar que mi defensa legal no ha tomado conocimiento que el señor Vasconcelos haya hecho mención a la información que ustedes han mencionado”, expresó.

Asimismo, sostuvo que colaborará con el Ministerio Público en la investigación, “poniéndome a disposición de la autoridad judicial para hacer las aclaraciones que sean necesarias”.



Mori refirió que la obra de la Costa Verde del Callao “era inviable”.

También sostuvo que la investigación a Félix Moreno por los sobornos que, de acuerdo a Odebrecht, recibió está “en la puerta final”.

Eduardo Roy Gates, abogado del ex gobernador regional del Callao, indicó que no es cierto que Vasconcelos Cruz haya confirmado un pago a su cliente.

“En realidad yo considero que la declaración de Brava Vasconcelos Cruz en lo que respecta a mi patrocinado no ha aportado al Ministerio Público información de relevancia. Él no tiene conocimiento de que se le haya entregado dinero a Félix Moreno, él no ha corroborado ningún pago, eso no es cierto, él ha dicho que existió un acuerdo, en el que él no participó”, subrayó.

Por su parte, el fiscal Germán Juárez Atoche, integrante del equipo especial Lava Jato, hizo un balance de las declaraciones que vienen recabando desde el lunes.

“Creo que han sido valiosas las declaraciones de las personas que han venido a declarar, porque están ayudando a esclarecer los hechos, que son materia de investigación”, acotó.

El dato

Desde el 19 de enero, el ex gobernador regional del Callao Félix Moreno se encuentra prófugo de la justicia, luego de ser sentenciado a cinco años de prisión efectiva por colusión a raíz de la venta subvaluada de un terreno del Estado de unos 70.000 m2, ubicado en el fundo Oquendo, en Ventanilla, Callao.



Con información de Graciela Villasís, enviada especial de El Comercio a Brasil.