El Ministerio Público estaría abriendo investigación preliminar contra los ex presidentes Alejandro Toledo, Alan García y Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por los aportes de campaña que habrían recibido en los años 2006 y 2011 en base a las declaraciones que hicieran Marcelo Odebrecht y Jorge Barata ante fiscales peruanos.

Según fuentes de El Comercio, la apertura de estas investigaciones se estaría confirmando la próxima semana, cuando la fiscalía contacte a los tres ex mandatarios y a las otras personas que piensa incluir y que también fueron mencionados por los empresarios brasileños.

Cabe recordar que Jorge Barata, en sus declaraciones ante fiscales desde Brasil, dijo que Odebrecht hizo diversos aportes a las campañas de Alan García en el 2006 y de Alejandro Toledo y PPK en el 2011, además de a Fuerza 2011 y Keiko Fujimori.

En el caso del Apra, Barata dijo que se hizo una entrega de 200 mil dólares a través del ex ministro Luis Alva Castro. A la candidatura de Alejandro Toledo en el 2011, se habría hecho un pago de 700 mil dólares a través de su ex jefe de seguridad Avi Dan On.

En caso de PPK, el apoyo habría ascendido a 300 mil dólares en una entrega que se habría hecho a través de la ex embajadora política de Perú en Gran Bretaña Susana de la Puente.

Esta información, recopilada por el fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez, habría servido para que solicite el pasado 31 de mayo la apertura de investigación preliminar por estos tres casos.

Cabe recordar que el fiscal Pérez ya tiene en su despacho la investigación contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular por los aportes del 2011, presuntamente también realizados por Odebrecht por un valor de más de un millón de dólares.