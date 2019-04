La Gerencia de Peritajes del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, a cargo de Danny Humpire Molina, realizó una diligencia de reconstrucción digital de los hechos ocurridos en la casa del ex presidente Alan García el 17 de abril, día en que se quitó la vida cuando se ejecutaba una orden judicial de detención preliminar por una investigación que se le seguía por el Caso Odebrecht.

Fuentes de El Comercio explicaron que en el inmueble, ubicado en el distrito de Miraflores, hubo cuatro peritos y agentes de balística, quienes efectuaron una “reconstrucción infográfica virtual 3D”.

La diligencia fue dispuesta por el fiscal Guillermo Peñaloza, de la Segunda Fiscalía Provincial de Miraflores, quien investiga cuál fue el procedimiento el día que García iba a ser detenido.

“Se ha revisado el recorrido que [García] hizo hasta la escalera, cuando presuntamente se va a disparar, si fue echado, [de] cuclillas, eso se va a determinar”, indicó.

—Participaron—

Pedro Panta Jacinto, parte de la defensa legal de la familia del ex mandatario, informó que en la diligencia también participaron Erasmo Reyna y Ricardo Pinedo, ex abogado y ex secretario personal de García.

“Lo que se hace es reconstruir la información y que se apareje con lo que ya se tiene del mismo día [de los hechos]”, manifestó.

Cabe recordar que el fiscal Henry Amenábar Almont, junto a miembros de la policía, llevó a cabo la diligencia en la casa de García para cumplir la orden judicial.

Según el testimonio del fiscal y del personal policial, cuando García estaba en el descanso de la escalera que llevaba al segundo piso de su vivienda, preguntó si se trataba de una orden judicial de prisión preliminar. Luego pidió unos minutos para hablar con su abogado y entró a su habitación. Minutos después, se disparó con un arma que tenía en el bolsillo.

—Citaciones—

Por otro lado, la Comisión de Defensa del Congreso citó para su sesión del lunes 6 de mayo al ministro del Interior, Carlos Morán, por la diligencia en la vivienda de García.

El grupo parlamentario también convocará al comandante general de la Policía, José Luis Lavalle; al jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), coronel PNP Harvey Colchado; y a los seis agentes que participaron en la diligencia.

El presidente de la comisión, Jorge del Castillo (Apra), señaló que la citación busca esclarecer presuntas irregularidades en la intervención en la casa de García, como la participación de la Diviac o la grabación en video que se hizo.

La comisión no votó la citación de Morán, Lavalle y Colchado, que fue anunciada durante la sesión. Carlos Tubino (Fuerza Popular), miembro del grupo, dijo que no fue necesario ponerla a votación porque la mayoría de legisladores estaba a favor. Solo Richard Arce (Nuevo Perú) estuvo en desacuerdo.

En el caso de los agentes que intervinieron en la diligencia, Del Castillo anunció, en declaraciones a la prensa, que serán citados.

Declaración

El fiscal Guillermo Peñaloza informó que en los próximos días se tomarán las declaración del fiscal Henry Amenábar.

La decisión de citar a la Comisión de Defensa al ministro Carlos Morán y al director general de la PNP, José Luis Lavalle, se tomó luego de discutir el informe que presentó el titular del Interior.