El presidente Francisco Sagasti aseguró que el pase al retiro del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general EP César Astudillo, no está relacionado con el gobierno entrante de Pedro Castillo.

Explicó que “desde hacer algún tiempo”, el también comando Chavín de Huántar le solicitó que suscriba su pase al retiro.

“Hace algunos meses, [César Astudillo] me dijo una cosa que realmente me tocó, me dijo: ‘mire presidente, yo quisiera que sea usted el que firme la resolución aceptando mi renuncia’. Entonces, es un gesto muy amable, muy simpático del general Astudillo”, sostuvo en diálogo con ‘Punto Final’.

“He hablado con el general Astudillo y no ha habido nada de eso [la revelación de IDL-Reporteros], creo que tenemos gente que se imagina muchas cosas y desgraciadamente con esta imaginación sin ningún freno crea situaciones totalmente innecesarias de zozobra”, señaló.

En esa línea, Sagasti aseguró que las Fuerzas Armadas “tienen un protocolo muy estricto sobre quiénes están facultados” para liderar el Comando Conjunto y pidió dejar de lado “los fantasmas del golpe”.

“Las FF.AA. tienen un protocolo muy estricto sobre quiénes están facultados para ser jefe de Estado mayor. No sé los nombres en este momento, pero es una cosa muy establecida que no deja mucho margen de maniobra y, por lo tanto, no creo que se deban de invocar a fantasmas del golpe”, manifestó.

Este domingo, se dio a conocer que el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general EP César Astudillo, solicitó al Ejecutivo su pase al retiro.

Según el protocolo, es el jefe del CCFFAA el que preside la ceremonia de reconocimiento del presidente como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, cuando este asume el cargo. No se sabe aún quién sería su reemplazante.

