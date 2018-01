En Fuerza Popular no creen que Fujimori vuelva a hacer política El congresista Becerril calificó de “interpretación forzada” señalar que Fujimori no debe realizar actos políticos. Maritza García dijo que prima la salud del ex presidente



“Al ser indultado, [a Alberto Fujimori] no se le ha restringido algún derecho civil, yo no estoy de acuerdo con eso”, dijo Héctor Becerril sobre las declaraciones del defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez. (Foto: El Comercio) “Al ser indultado, [a Alberto Fujimori] no se le ha restringido algún derecho civil, yo no estoy de acuerdo con eso”, dijo Héctor Becerril sobre las declaraciones del defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez. (Foto: El Comercio)