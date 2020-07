El 28 de julio del año pasado, tras un discurso de una hora y media, el presidente Martín Vizcarra sacudió al público con un anuncio inesperado: presentó un proyecto de ley de adelanto de elecciones. El mandatario, que durante su presentación había hecho el típico recuento del año de gestión, dejó el hemiciclo del Congreso entre aplausos y pifias.

El discurso de Fiestas Patrias de este año –el último del gobierno de Vizcarra– se dará en un contexto sin precedentes: en medio de la pandemia por el COVID-19 y de las crisis sanitaria y económica más duras que el país ha vivido en las últimas décadas. Lo que deberíamos esperar de este mensaje genera discrepancias entre los analistas.

Protagonismo económico

La última encuesta de Ipsos dibuja el panorama de las actuales prioridades de los peruanos: los problemas que más los afectan personalmente son la crisis económica y el desempleo, incluso por encima de la salud pública.

A ello se suma que el 59% considera que la situación económica del país es mala o muy mala; mientras que solo un 4% la califica de buena o muy buena.

Jeffrey Radzinsky, analista político y director del grupo Fides, cree que en este escenario los temas económicos tendrán un particular énfasis en el mensaje de 28 de julio, y el reciente cambio de Gabinete –con un “viraje hacia la derecha liberal”, según lo describe– es un indicador para predecirlo.

28 de julio del 2019. El presidente Martín Vizcarra brinda su mensaje a la Nación desde el Congreso de la República. (Foto: Congreso)

Para el analista político, hay dos señales más de la relevancia de este tema: la ratificación en el cargo de la ministra de Economía, María Antonieta Alva, y el cambio de los titulares de los sectores que venían entrando en contradicción con la línea del MEF (Trabajo, Producción y Ambiente).

“Lo ideal sería que anuncie un paquete potente de reactivación, no solo Reactiva Perú, sino uno que efectivamente implique un destrabe de inversiones y flexibilización laboral en el corto plazo. Dada la coyuntura, es un anuncio que se requiere”, señala la politóloga Maria Alejandra Campos.

Pese a que considera que sería coherente que Vizcarra presente este tipo de medidas debido al perfil del nuevo Gabinete, “más tirado para la derecha”, Campos duda de que el presidente se aleje de su “zona de confort” apelando a medidas económicas impopulares. Esto podría significar “un costo que difícilmente querrá asumir en su último año de gobierno”, señala.

El también politólogo José Incio duda de que Vizcarra haga anuncios importantes en materia económica, aunque sostiene que es fundamental que informe cuáles son las decisiones que, a futuro, se tomarán para promover la recuperación de la economía del país.

“Las pocas herramientas que el Estado tenía para enfrentar la pandemia no son culpa exclusiva de este gobierno; sin embargo, las decisiones que se van a tomar para recuperar la economía sí van a ser de su responsabilidad. Si lo que hemos venido haciendo siempre nos ha puesto en esta situación de vulnerabilidad frente a la pandemia, (Vizcarra) tiene que decir qué va a hacer diferente”, indica.

Otros temas en que el presidente debería poner énfasis, según los especialistas, son salud –dada la coyuntura por la COVID-19– y reforma política. “Dado que es su último año de gobierno, hablará de la reforma política como parte de su legado”, dice Inicio.

A pesar de que la reforma política ha sido la principal razón del enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo desde que Vizcarra llegó a la Casa de Pizarro, Campos no cree que el jefe del Estado se enfrente al Parlamento durante el discurso.

“Creo, más bien, que va a bajar el tono de su confrontación con el Congreso, porque ha puesto a un primer ministro que lo primero que ha hecho ha sido tratar de tender puentes. Además, a partir de 28 de julio (por quedar un año de mandato) ya no puede usar la carta de disolverlo”, asegura.

El factor sorpresa

El proyecto de adelanto de elecciones no fue el único anuncio inesperado que Vizcarra ha lanzado durante sus mensajes de Fiestas Patrias. En el 2018, su as bajo la manga fue el referéndum sobre reformas políticas.

Radzinsky no descarta que este discurso vaya a incluir una novedad inesperada, aunque sostiene que es difícil predecir sobre qué versará. Campos es incluso más escéptica. “Qué factor sorpresa podría traer este mensaje no me queda claro, porque, por el poco tiempo que queda de gobierno, la posibilidad de reformas es mínima; con lo cual podría ser que la sorpresa sea que no haya sorpresa, y que el discurso sea un balance de su gestión profundamente aburrido”, indica.

Incio sí cree posible que se anuncie la convocatoria a un referéndum sobre reforma política. “Podría hablar de cómo la reforma se está frustrando en el Congreso y dejar que sea la ciudadanía la que decida”, señala.

Mensajes de Martín Vizcarra por Fiestas Patrias

2018:

Duración: 1 hora y 45 minutos

Anuncio: Referéndum por reformas constitucionales

El presidente anunció que convocaría un referéndum para que la ciudadanía decida sobre cuatro puntos: reelección de congresistas, retorno a la bicameralidad, regulación del financiamiento de los partidos políticos y reforma del Consejo Nacional de la Magistratura.

2019:

Duración: 1 hora y 35 minutos

Anuncio: Proyecto de ley de adelanto de elecciones

En medio de una crisis política generada por los enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo, el jefe del Estado manifestó que presentaría un proyecto de ley para acortar los períodos congresal y presidencial al 28 de julio del 2020.

