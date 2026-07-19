La presidenta electa, Keiko Fujimori, expresó sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas a consecuencia del sismo registrado en la región Junín y manifestó su solidaridad con quienes resultaron afectados por el movimiento telúrico.

A través de un pronunciamiento difundido en sus redes sociales, Fujimori señaló que lamenta profundamente las consecuencias del sismo y envió sus “más sentidas condolencias a los familiares de las personas fallecidas” por este desastre.

Lamento profundamente las consecuencias del sismo ocurrido en Junín. Expreso mis más sentidas condolencias a los familiares de las personas fallecidas y mi solidaridad con quienes han resultado afectados.



Saludo las acciones de la Presidencia del Consejo de Ministros y exhorto… — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) July 19, 2026

Asimismo, saludó las acciones emprendidas por la Presidencia del Consejo de Ministros frente a la emergencia y exhortó al Gobierno a continuar desplegando todos los esfuerzos necesarios para atender a la población.

“Exhorto al Gobierno a que se continúen desplegando todos los esfuerzos y se adopten las medidas inmediatas que sean necesarias para proteger a la población, atender a los afectados y brindar apoyo oportuno a las familias damnificadas”, expresó la mandataria electa.

El pronunciamiento se produjo mientras las autoridades continúan evaluando los daños ocasionados por el sismo y coordinan las labores de atención y asistencia a las personas afectadas.

El sismo de magnitud 5.1 que remeció la noche del sábado 18 de julio en el Departamento de Junín has dejado, hasta el momento, cinco personas fallecidas, 21 heridos y más de 300 damnificados, según el reporte del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

El movimiento telúrico se registró a las 9:24 p.m, con una profundidad de 24 kilómetros y tuvo como epicentro el distrito de Chongos Bajo, en la provincia de Chupaca.