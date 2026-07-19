La presidenta electa, Keiko Fujimori, expresó sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas a consecuencia del sismo registrado en la región Junín . (Fotos: Cesar Campos @photo.gec)
La presidenta electa, Keiko Fujimori, expresó sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas a consecuencia del sismo registrado en la región Junín . (Fotos: Cesar Campos @photo.gec)
Por Redacción EC

La presidenta electa, Keiko Fujimori, expresó sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas a consecuencia del sismo registrado en la región Junín y manifestó su solidaridad con quienes resultaron afectados por el movimiento telúrico.

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