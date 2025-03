Así lo consignó en la declaración jurada que presentó el lunes pasado, cuando asumió el cargo en reemplazo de Juan José Santiváñez, quien fue censurado por el Congreso de la República.

El número de expediente que reportó en el documento evidencia que se trata de un caso abierto en el 2024.

Parte de la declaración jurada presentada por Díaz Zulueta poco antes de asumir como ministro del Interior.

Fuentes de El Comercio señalaron que es una investigación fiscal por contratar al abogado Anatoly Bedriñana en el viceministerio de Seguridad Pública, que estuvo bajo su cargo.

Por ese caso, el Ministerio del Interior aprobó el año pasado que el Estado peruano pague su defensa legal.

El programa “Panorama” informó el año pasado que Juan José Santiváñez habría estado detrás de la contratación de Bedriñana. Además, señaló que Bedriñana fue hombre de confianza del exministro Juan Silva (Transportes y Comunicaciones), quien permanece prófugo desde el 2022.

Casos archivados

En la declaración jurada, a la que accedió El Comercio, Díaz también dio cuenta de otras seis investigaciones fiscales o procesos judiciales por los presuntos delitos de usurpación agravada, abuso de autoridad, usurpación, concusión, desobediencia y resistencia y lesiones. No obstante, precisó que eso casos ya fueron archivados o sobreseídos.

Los números de expedientes o carpetas fiscales que consignó evidencian que se tratan de investigaciones que se abrieron entre el 2003 y el 2020.

Por último, consignó que enfrentó un procedimiento administrativo sancionador y/o disciplinario, pero que el estado actual de ese caso es “con archivo o no ha lugar”.

Por ley, la presidenta Dina Boluarte y el primer ministro Gustavo Adrianzén deben haber accedido a la declaración jurada de Díaz antes de emitir la resolución suprema que oficializó su nombramiento.

Ministerio omite información

En medio de los cuestionamientos contra Díaz, el Ministerio del Interior emitió un comunicado para señalar que este “no cuenta con procesos judiciales ni administrativos en su contra”.

El ministerio omitió precisar que tiene en trámite una investigación por supuesta negociación incompatible.

Además, señaló que Díaz viene cumpliendo con la asignación de alimentos para sus hijos, de acuerdo a ley. Esto luego de conocerse que el propio ministro consignó tres procesos por demandas de alimento cuando presentó su hoja de vida ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para postular al cargo de regidor de Lima en las elecciones municipales y regionales 2022.

La demanda de alimentos más antigua contra Díaz data de 1995. Un juzgado falló a favor de un “aumento de alimentos”.

El Ministerio del Interior señaló que Díaz cumple con la asignación, por lo que no se genera “ninguna incompatibilidad, restricción legal y/o moral para ejercer un cargo público”.

El ministerio también destacó que Díaz no tiene afiliación partidaria desde noviembre de 2023. El ahora ministro fue militante de Alianza para el Progreso (APP), la agrupación que sostiene políticamente a Boluarte.

Con APP postuló a regidor de Lima. Sin embargo, su candidatura fue declarada improcedente por las autoridades electorales, por errores formales en el llenado de su hoja de vida.

De acuerdo con el Registro de Organizaciones Políticas, Díaz también estuvo vinculado al Partido Morado y el Partido Regionalista de Integración Nacional (PRIN). No obstante, en ambos casos pidió ser excluido de los padrones de afiliados.

El Partido Morado señaló mediante la red social X el lunes pasado: “Es verdad que el señor Díaz quiso sorprendernos e infiltrarse en el partido con intenciones de postular a una alcaldía. Apropiadamente, no pasó nuestros filtros y se retiró a un partido que aceptara sus condiciones“. Esto último en referencia a APP.

Reacciones en el Congreso

Los congresistas José Cueto (Honor y Democracia), Jaime Quito (Bancada Socialista), Héctor Valer (Somos Perú) y Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular) señalaron el último martes que el nuevo ministro del Interior debe aclarar públicamente los casos por los que se le cuestiona.

“Le daremos el beneficio de la duda hasta que aclare. No hay que calificarlo, ya saldrá a deslindar y veremos cómo actúa. [...] Parece que ha saltado de partido en partido, nada de eso es bueno”, dijo Cueto en diálogo con la prensa.

En tanto, Quito estimó que el nuevo ministro podría actuar como su antecesor: dedicar el tiempo en defenderse de los cuestionamientos en su contra y, a la par, convertirse en un escudero de Boluarte.

El legislador añadió: “Debe transparentar qué relación tiene con APP, si es que es una cuota de ese partido”.

El secretario general de APP, Luis Valdez, dijo a este Diario que su agrupación no tiene “ningún tipo de responsabilidad en la designación” y “es la presidenta la que habrá evaluado sus antecedentes”.

Sobre los cuestionamientos contra Díaz, señaló: “Todo servidor público está expuesto a ser denunciado y la fiscalía tiene la obligación de investigar”.

Por su parte, Valer vinculó al ministro con Fuerza Popular. “Dejemos pasar los días para que el pueblo se de cuenta que el fujimorismo quiso y ahora controla el Ministerio del Interior”, señaló.

Fuerza Popular fue una de las bancadas claves que le quitó el respaldo a Santiváñez y aprobó su censura. La otra agrupación que servía de sostén político al exministro, APP, votó mayoritariamente en abstención.

Consultado si Díaz debe dar la cara ante los cuestionamientos en su contra, el congresista Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) dijo: “Supongo que lo hará, porque el ministro del Interior, cualquiera que sea, siempre tiene que comunicarse con la prensa. Supongo que tendrá que responder”.

Rospigliosi evitó comentar si Díaz cumple con el perfil que requiere el cargo. Dijo no conocerla y, por lo tanto, no poder evaluar su desempeño previo.

El legislador Alejandro Aguinaga, también de Fuerza Popular, señaló que a Díaz “se le puede dar el beneficio de la duda”.

“Su perfil profesional podría dar para lo que se está pidiendo: combate a la delincuencia, terminar las extorsiones. Viene de un equipo que ha estado trabajando el tema”, agregó.

En opinión de Juan Burgos (Podemos), Díaz “no reúne las condiciones y solo está para seguir las órdenes de Cesar Acuña”.

En tanto, el presidente del partido Acción Popular, Julio Chávez, opinó que el nuevo ministro es una incógnita, pues acumularía experiencia en el sector, pero tiene asuntos que explicar y aclarar.

“Al parecer tiene experiencia en temas de inseguridad, pero eso no garantiza nada. Hemos dicho en varias oportunidades que se requiere un liderazgo fuerte y con la capacidad de emprender una reforma de fondo no solo en la PNP sino en los sectores Interior y Defensa. Lamentablemente este gobierno no tiene las espaldas políticas para llevar a cabo esas reformas”, dijo a El Comercio.

Primeros compromisos

Díaz fue presentado oficialmente el martes pasado ante las autoridades de la Policía Nacional del Perú (PNP), Migraciones, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, funcionarios del Ministerio de Interior y otras instituciones.

En el acto estuvo Bedriñana, quien actualmente es el secretario general del Ministerio del Interior.

Durante la ceremonia, Diaz anunció el incremento del presupuesto destinado al equipamiento de la PNP. Además, se comprometió a implementar planes estratégicos basados en inteligencia y análisis.

En la víspera, el exministro del Interior Remigio Hernani destacó que Díaz no cuenta con experiencia en inteligencia operativa.

El exviceministro Ricardo Valdés precisó que el nuevo titular del Interior fue policía de participación ciudadana; es decir, es un hombre de comisaría. No obstante, añadió que conoce los temas policiales y de gestión pública.

Respaldo desde el Ejecutivo

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga, defendió la designación de Díaz al asegurar que tiene amplia experiencia en el sector Interior.

“Hay que darle el respaldo. Ha sido viceministro de Seguridad Pública, es general en retiro, una persona con amplia experiencia”, dijo a la prensa desde Chiclayo.

Díaz se ha convertido en el séptimo ministro del Interior de la gestión de Boluarte. Asume el cargo mientras el país padece el avance de las extorsiones y los asesinatos a manos de sicarios.