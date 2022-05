Desde la noche del domingo cuando Panorama advirtió que el presidente Pedro Castillo habría plagiado el 54% de la tesis que realizó junto a su esposa, la primera dama Lilia Paredes, para obtener el grado académico de magíster en Psicológica Educativa, el mandatario se ha mantenido en silencio.

Tampoco se ha pronunciado sobre este escándalo César Acuña, líder de Alianza para el Progreso y dueño de la Universidad César Vallejo (UCV), donde el jefe de Estado realizó sus estudios.

En Twitter, la última publicación del presidente data del 3 de abril. Mientras el líder de APP no publica nada en su perfil de dicha red social desde el 23 de abril.

El lunes, fuentes de la UCV refirieron a El Comercio que su Consejo Directivo se reunió desde tempranas horas para evaluar la situación de Castillo y de Paredes. La principal decisión que se adoptó fue conformar un equipo que evalúe a profundidad la tesis de la pareja, a fin de determinar si hay un alto grado de coincidencias con los textos de otros autores sin citar.

Lo defienden

El lunes, el abogado del presidente Castillo, Eduardo Pachas, respondió que los presuntos plagios hallados en la tesis de su defendido deben ser investigados por la universidad que dio el título y puso en tela de juicio la veracidad del documento presentado por Panorama.

“No necesito preguntarle al presidente nada sobre eso porque yo soy catedrático universitario, trabajo en mi alma mater, ¿Cuál es el trámite de este procedimiento? Se hace el trabajo, se presenta en la mesa de partes y la universidad te deriva a un asesor, te da un jurado, la universidad te llena los datos, entonces que haya errores en los nombres no es problema del alumno sino de la universidad”, refirió a Exitosa.

“Esa tesis de Panorama no tiene sello de la universidad, no es la que le dio la universidad al canal, no sabemos de dónde ha salido ese documento y dicen que se ha sometido a un programa, ahora que la universidad investigue, el documento no tiene un sello original”, agregó.

Estas fueron las declaraciones de Pachas Eduardo Pachas sobre presuntos plagios de Pedro Castillo: “No sabemos de dónde ha salido ese documento”

Sin embargo, en diálogo con El Comercio, fuentes de la casa de estudios señalaron que el documento mostrado en el dominical es una copia que ellos le entregaron, después de que esta fuera solicitada de manera formal.

Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, indicó que los supuestos plagios que habría cometido el jefe de Estado deben ser investigados por la universidad que le dio el título, pues es la única competente para pronunciarse al respecto.

“Yo soy profesor universitario, soy asesor de trabajos de investigación y el que pone el estándar y los requisitos es la universidad según sus manuales. Quien debe investigar al respecto es la misma universidad, este software [de detección de plagios] tiene complicaciones sobre los trabajos porque se pasa el software y no se hace la exclusión”, dijo a RPP.

En tanto, en declaraciones a la prensa, la ministra Betsy Chávez calificó la denuncia de Panorama como un tema distractor que no había sido incluido en la agenda del Consejo de Ministros.

“Creo que hay temas distractores, a mí también hace un mes me sacaron un tema así y creo que también a otro ministro. La libertad de prensa, yo soy respetuosa, pero no está en la agenda del Consejo de Ministros, le mentiría si le digo que hemos hablado de eso”, indicó.

El dominical señaló que se trata de la tesis de 121 páginas titulada “La equidad de género y los aprendizajes significativos del área de personal social en los estudiantes del IV ciclo de la institución educativa N° 10465 Puña - Tacabamba - Chota”, con la cual el jefe de Estado y su cónyuge obtuvieron su maestría en Psicología Educativa en la Universidad César Vallejo.

En ese sentido, se detalló que el documento cuenta con un marco teórico de 26 páginas y todas ellas fueron copiadas en su totalidad de autores nacionales y extranjeros sin haberlos citado.

(Panorama)

Sin embargo, el reportaje indicó que, además, de supuestamente haber plagiado más de la mitad de sus tesis, Castillo Terrones y Paredes Navarro también habrían cometido fraude académico al validar los talleres y cuestionarios que utilizaron ambos para su investigación.

Para realizar esto, la pareja presidencial necesitó que tres profesionales les dieran el visto bueno para emplear dichos instrumentos de investigación. Dos de ellos fueron Jhon Hualcas Reyes y Andrea Jesús Solís Díaz, de quienes no hay registro en el Reniec.

La tercera persona en cuestión es Erick Carlo Figueroa Coronado, quien sí existe y su DNI coincide con su nombre y firma. Él resultó ser el jurado de tesis del trabajo que realizaron Pedro Castillo y Lilia Paredes.

Los periodistas de Panorama se comunicaron con Figueroa Coronado, quien corroboró que sí fue miembro del jurado que evaluó la sustentación de la tesis de Pedro Castillo y su esposa.

Este es el reportaje de Panorama: