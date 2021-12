Conforme a los criterios de Saber más

El procurador general de la República, Daniel Soria, consideró que “no fue satisfactoria” la respuesta que le brindó Palacio de Gobierno luego de requerirle información sobre las reuniones que el presidente Pedro Castillo sostuvo en la vivienda del pasaje Sarratea, en Breña.

A través de un nuevo documento, insistió al secretario general de la Presidencia de la República, Carlos Jaico, que con carácter de “urgente” se le remita “la lista de asistentes” a las reuniones que sostuvo el mandatario en la mencionada casa.

“La respuesta enviada por la Subsecretaría General del despacho presidencial al pedido de información no fue considerada satisfactoria por lo que se está reiterando el pedido”, informó la Procuraduría General de la República (PGR).

Castillo Terrones, cabe recordar, fue captado por el programa “Cuarto poder” ingresando y saliendo en diversas oportunidades de la vivienda de Breña.

Durante esos días, también llegaron hasta la vivienda el ministro de Defensa, Juan Carrasco Millones; la empresaria Karelim López, Fray Vásquez Castillo (sobrino del presidente), Elmer Marino García Gutiérrez, subgerente de Distribución y Almacenamiento de Essalud, entre otros.

Según la procuraduría, Palacio de Gobierno no brindó la información requerida. Por el contrario, la respuesta que recibió fue que la Casa Militar, encargada de la seguridad del mandatario y su familia dentro de la Casa de Pizarro, no tiene como función registrar las visitas que recibe fuera de la sede presidencial.

“La Casa Militar no cuenta con registro de personas que realizan visitas al señor presidente de la República, fuera de la sede de Palacio de Gobierno, pues sus funciones [… ] solo contemplan la posibilidad de brindar seguridad integral al presidente de la República y a su familia y vicepresidentes, así como a brindar protección en las actividades privadas o públicas dentro del país o en el extranjero, en la sede de Palacio de Gobierno”, fue la respuesta que recibió la PGR .

El procurador Soria Luján recordó además que la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez Chuquilín, dijo en una entrevista en Canal N el domingo que ya se había enviado “la lista de los visitantes en la casa de Sarratea a la procuraduría”.

Ayer, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) dijo a El Comercio que Vásquez sabía que el Despacho Presidencial había respondido a la procuraduría, pero “no contaba con los detalles de la respuesta”; es decir, creyó que Palacio sí había entregado la lista.

El pasado 1 de diciembre, Vásquez había anunciado, en conferencia de prensa, que el presidente estaba dispuesto a transparentar la lista de reuniones que sostuvo en Breña.

Incumplimiento

A través de sus redes sociales, Iván Lanegra, secretario general de la asociación civil Transparencia, calificó de “pésimo” que el Gobierno no cumpla con brindar información sobre las reuniones a la Procuraduría General.

Lanegra explicó a El Comercio que se trata de una discusión formal, ya que si bien es cierto que la Casa Militar se ocupa solo de lo que ocurre en Palacio, habría que ver quién es el responsable de llevar el registro de las reuniones que sostiene Castillo fuera de dicha instalación.

Consideró que se deberá “reconstruir” la información en caso de que nadie haya llevado un registro de esas reuniones. Agregó que existe “obligación” de parte del funcionario de llevar su agenda y de la cabeza administrativa de la entidad de que ello se cumpla.

Tercera versión

De otro lado, el ministro de Defensa, Juan Manuel Carrasco, se presentó ayer ante la Comisión de Defensa del Congreso de la República para responder por su visita a la casa de Breña.

Carrasco brindó una tercera versión sobre su presencia en el pasaje Sarratea –a la que llamó “precisión”–, en la que aseguró que nunca se reunió con el presidente, y que tampoco lo hizo con otras personas.

Aseguró que no sabía si Castillo se encontraba o no en Sarratea, pero que fue “voluntariamente”.

“Yo acudo a un lugar privado, me quedo a esperar si en algún momento pueda aparecer el presidente, pero luego de que no aparece me retiro, no tengo ninguna reunión con nadie”, dijo.

Expresidente de comité de Provías ratifica denuncia

El expresidente del Comité de Selección de la Licitación Pública del proyecto Puente Tarata III, Miguel Ángel Espinoza, declaró ante la Fiscalía Anticorrupción que se cometieron presuntas irregularidades en dicho proceso de selección en el que se terminó entregando la buena pro a un consorcio integrado por una empresa asesorada por Karelim López.

Dicha declaración la brindó el pasado 30 de noviembre ante el despacho de la fiscal Karla Zecenarro, que investiga al ex secretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco y a Karelim López por el presunto delito de tráfico de influencias en Provías-MTC.

La versión de Espinoza fue tomada en cuenta por el juez de investigación preparatoria Manuel Chuyo, al momento de dictar impedimento de salida del país por ocho meses contra ambos investigados.

