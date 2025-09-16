Luego de que se difundiera un audio atribuido al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, en el que se menciona al magistrado del Tribunal Constitucional Gustavo Gutiérrez Ticse, este declaró que no conoce al ex titular del Ministerio del Interior y no ha interactuado con él hasta la fecha.

La voz atribuida a Santiváñez afirma que Gutiérrez se mostró a favor de reevaluar una sentencia de 27 años y 7 meses de prisión impuesta al expolicía Miguel Marcelo Salirrosas, alias ‘Diablo’, sindicado de integrar una organización criminal.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

“Nosotros salimos a declarar en su momento y a señalar de manera categórica que, al menos con mi persona, el señor Santiváñez nunca había tenido ningún vínculo ni ningún diálogo, ni antes ni después. Por lo tanto queda en su dicho, si es que esto es veraz, y tendrá él que responder por lo que ha señalado”, manifestó durante entrevista con Canal N.

Al ser consultado sobre el porqué sería aludido en el audio, el magistrado indicó que puede ser porque él es uno de los miembros más críticos.

“En los últimos años en el Tribunal Condicional yo he sido el más tutelante en materia de de derechos en el proceso penal. Yo tengo varios votos singulares cuestionando algunas instituciones de la carta penal. Quizás se refiera a eso, no sé, porque yo no he tenido ningún tipo de vínculo con el señor Santiváñez hasta este momento”, refirió.

Además, indicó que el TC tiene una política de recibir a los ciudadanos para informarles sobre sus casos.

“Los abogados son muy proclives a decir más de lo debido, ¿no? Entonces, yo atiendo a a los hermanos, a los hijos, a los parientes que me piden unos minutos para poder escuchar concretamente su caso. Yo recibo una vez a la semana y recibo casi 100 personas por mes a los cuales los escucho, los atiendo. Entonces, nosotros tenemos una política de puertas abiertas", manifestó.

En audio, Juan José Santiváñez presuntamente le habría pedido Eduardo Arana el traslado de un preso a otro pabellón. (Foto: Minjusdh)

“Yo he hecho una pequeña búsqueda de esos periodos y en ningún momento tampoco el señor Santiváñez me ha pedido cita ni tampoco lo he recibido”, dijo.

Durante la entrevista, el magistrado detalló que la sentencia del caso Salirrosas se vota el 16 de febrero y la toma de firmas se realiza en marzo, por lo que cuando solicitan la reconsideración del caso este ya estaba cerrado y que en ningún momento se presentó el actual ministro de Justicia.

“Para la quincena de marzo, este caso ya estaba totalmente rechazado. El señor presenta un recurso de aclaración. No digo el señor Santiváñez porque acá aparece otro abogado. Aparece otro abogado, me imagino que era del estudio del señor Santiváñez pidiendo una reconsideración, una aclaración, se llama en el Tribunal Constitucional. Eso también nuevamente se vota el el 14 de mayo”, detalló.

“Yo soy el abogado que más pregunta, que más incide, de alguna forma también algunos algunos abogados pueden referir que voy a orientar un voto de una manera otra. Yo entiendo que puede ser por ahí, porque vuelvo a reiterar que yo no conozco al señor Santiváñez ni tampoco he interactuado con él en ninguna circunstancia . O sea, aquí todos hemos votado en contra”, dijo durante su intervención.

Juan José Santiváñez habría ejercido la defensa de policía sentenciado, cuando era ministro del Interior. Foto: Captura de pantalla.

El audio en cuestión

El audio al que hace referencia es atribuido al titular del Ministerio de Justicia, en el que dice lo siguiente: “Tenemos a dos magistrados que nos están apoyando, magistrados ah; por ejemplo, el doctor Ticse, que dice que no puede ser tantos años y en todo caso debería reevaluarse el tema de la sentencia. Entonces, nos estamos jugando todo, señito, nos estamos jugando todo”.