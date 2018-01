El Congreso está en receso, pero los portavoces ppkausas no pueden descansar. Salvador Heresi tiene que responder por los retos que enfrentará el “Gabinete de la reconciliación” en un Parlamento irreconciliable.

— La única reconciliación efectiva del Gabinete fue con el partido. ¿Da fe de ella?

Es un paso importante que Jorge Meléndez, congresista militante del partido, integre el Gabinete. La reconciliación va a depender del esfuerzo que despliegue la primera ministra, quien tiene cualidades para acometerla. No puedo negar que en dirigentes de nuestro partido hay un sinsabor por los dirigentes apristas en el Gabinete.

— ¿Fue un error fichar a Javier Barreda?

Y a Abel Salinas. Esto no ha generado un clima favorable sino, por el contrario, una relación que Mulder ha calificado de declaración de guerra.

— ¿Ustedes hubieran querido más de un ministerio?

Las expectativas de participar en el Ejecutivo son muy legítimas; sin embargo, tenemos que actuar con responsabilidad, tenemos que apoyar al presidente y la gobernabilidad.

— ¿Se sintieron relegados durante el Gabinete Zavala?

El presidente ofreció un gobierno de ancha base, buscando a personalidades como Basombrío, Del Solar, Nieto. Teníamos militantes como Mariano González, que salió por hechos personales. Luego de la vacancia, el presidente anunció un giro radical.

— ¿Ese giro no se hace difícil manteniendo a la misma primera ministra?

Ella tiene las cualidades y la capacidad para liderar el Gabinete con apertura y objetivo de reconciliación. Está bien que continúe.

— ¿A pesar del error que ha señalado de fichar a apristas?

Nos toca señalar que apoyamos al presidente y a la primera ministra. En el caso de los ministros apristas, les otorgamos el beneficio de la duda.

—¿Por qué escoger el Midis, el ministerio de los programas sociales, en año electoral?

El ministro Meléndez hará un trabajo profesional. Vamos a tener sumo cuidado para hacerlo eficaz a favor de todos los beneficiarios. Lo que nos parece desfachatado es que dirigentes del Partido Aprista que [en un video en el que están Abel Salinas y Jorge del Castillo] cantan “La marsellesa” celebrando los ministerios como si fueran un botín salgan a reclamar.

— ¿Le hubiera gustado ser ministro?

No manifesté interés en participar en el Gabinete. He sido alcalde por 12 años, una posición ejecutiva muy sacrificada. Ahora quiero desarrollar mis capacidades en el Parlamento.

— ¿El partido va a participar en las elecciones locales? Tienen un precandidato para Lima, Daniel Córdova.

La asamblea nacional ha aprobado que el partido participe, pero veo un escenario complicado. El desgaste del gobierno nos afecta. Hay precandidatos en Lima. Además de Córdova, ‘Bobby’ Mattos y Jorge Villacorta han manifestado interés.

— El gobierno no solo ha tenido un desgaste, el presidente casi fue vacado. ¿Cómo evalúa el partido la supervivencia de su proyecto? Serían un firme sustento de Martín Vizcarra si se diera el caso de que reemplace al presidente.

Es un escenario en el terreno de la especulación, pero no deja de ser un escenario posible. Más aun cuando lo que se ve es una correlación de fuerzas en el Congreso complicada para el gobierno. Es un deseo del propio presidente que el partido tenga una vida más allá de su personalidad. El partido tendrá una visión de futuro.

— En esa línea, así como Keiko Fujimori dice que quiere un partido que vaya más allá de un apellido, ¿ustedes no piensan ir más allá de la sigla homónima?

Absolutamente. Es un tema que está en permanente evaluación y reflexión. Al mismo presidente, cuando los marketeros le plantearon el cambio y nos llamábamos Peru+, no le agradaba. Por lo tanto, no me sorprendería que en un momento oportuno y que no se vea como un deslinde con el gobierno, el partido no lleve las siglas de su líder máximo.

—¿Tiene una idea de nombre?

He planteado varias opciones, como volver al nombre anterior o, como en el Perú es necesario construir un centro democrático, llamarnos así, Centro Democrático.

—La disidencia, aún no confirmada, de 10 fujimoristas ¿es buena para ustedes? ¿Hace más complejo el trabajo en el Congreso?

En principio, no es deseable que los partidos resquebrajen su unidad. La primera lectura es que Fuerza Popular deja de ser mayoría y pasa a ser la primera minoría.

—¿Qué acuerdo mínimo pediría a esa primera minoría?

En primer lugar, abrir un diálogo franco destinado a la gobernabilidad. De ningún modo, que renuncie a su rol opositor. Hay que sacar normas destinadas a la reactivación económica.

—¿Qué pasaría si se descubriera que para obtener votos contra la vacancia, el Ejecutivo negoció proyectos de congresistas de Kenji Fujimori?

Sería muy peligroso para el objetivo de reconciliación. Es un momento en que el gobierno debe ser muy ecuménico con todas las fuerzas políticas. Cualquier gesto que implique una sospecha de que esto no es así podría ser trágico para el Gabinete de Mercedes Aráoz.

