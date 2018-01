Jorge Kisic: "El Perú no puede estar dividido en dos bandos"

El ministro de Defensa, Jorge Kisic, señaló que la "reconciliación" de la que habló el presidente Pedro Pablo Kuczysnki (PPK) debe ser el objetivo más importante que se debe trabajar este año.

"El Perú no puede ponerse en dos bandos, tiene que haber conversación, acuerdos. El Perú es un país muy lindo y grande como para perderlo en discusiones de una u otra posición", comentó el flamante ministro de Defensa.

"Creo que la reconciliación es lo más importante que tenemos que hacer este año", añadió Kisic, teniente general en retiro de la FAP.

El ministro señaló que las tensiones políticas generadas por el indulto a Alberto Fujimori deben dejarse de lado. "Este no es un tema de estar o no de acuerdo con un indulto, sino de una definición de gobernabilidad. El Perú no puede estar en dos bandos, tiene que aprender a dialogar", manifestó.

En ese sentido, pidió a los deudos de las víctimas del régimen fujimorista que sobrelleven sus pérdidas sin perdonar ni olvidar.

"Les diría que estén tranquilos, no se puede olvidar. Yo he perdido a un hijo y nunca voy a olvidarlo, pero tengo que seguir viviendo y luchando por las cosas que la vida me sigue dando. Es evidente que ellos han tenido una gran pérdida [...] pero tienen que llegar a un acuerdo para sobrellevarlo sin necesariamente perdona ni olvidar", comentó.

Jorge Kisic participó en la ceremonia de presentación del ministro de Defensa ante el personal civil y militar del sector, en la cual también participó su antecesor, Jorge Nieto.

MIRA TAMBIÉN EN POLÍTICA...