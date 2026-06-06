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El comunicado de la PCM es firmado por Luis Arroyo a un día de la segunda vuelta. (Foto: Andina)
El comunicado de la PCM es firmado por Luis Arroyo a un día de la segunda vuelta. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Gobierno peruano a través de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) emitió este sábado 6 de junio un pronunciamiento oficial reafirmando su compromiso con la democracia ante la segunda vuelta electoral y para informar sobre las acciones dispuestas para asegurar el desarrollo de los comicios programados para este domingo 7 de junio.

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