El Gobierno peruano a través de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) emitió este sábado 6 de junio un pronunciamiento oficial reafirmando su compromiso con la democracia ante la segunda vuelta electoral y para informar sobre las acciones dispuestas para asegurar el desarrollo de los comicios programados para este domingo 7 de junio.

Como parte de las medidas, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú se han desplegado en todo el territorio nacional. Su función principal consiste en el resguardo de los locales de votación y la protección del material electoral en cumplimiento de la normativa constitucional vigente.

Estas labores de vigilancia se mantendrán durante toda la jornada electoral y en las etapas posteriores del proceso. La disposición incluye la custodia permanente de las ánforas y el traslado seguro del material hacia los organismos electorales competentes para garantizar el escrutinio.

El Ejecutivo confirmó que ha transferido oportunamente los recursos presupuestales requeridos por las instituciones encargadas de organizar la elección. Entre las entidades que recibieron este financiamiento se encuentran la ONPE, el JNE y el Reniec, además de las fuerzas del orden encargadas de la seguridad.

De acuerdo con el documento firmado por el jefe del Gabinete Ministerial, Luis Arroyo Sánchez, el trabajo articulado entre las diversas instituciones busca fortalecer la transparencia. El Gobierno señaló que estas acciones tienen como objetivo generar confianza en la ciudadanía durante el ejercicio del sufragio.

Finalmente, el pronunciamiento incluye un exhorto a los ciudadanos para que respeten la voluntad popular que se exprese en las urnas. El texto oficial concluye señalando que la unidad y el espíritu democrático son fundamentales para mantener la estabilidad del país.